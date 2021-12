Salta il sostegno ministeriale per i carnevali storici, interviene la Regione: a Putignano 100mila euro

Al Carnevale di Putignano vanno 100mila euro. La stessa cifra anche per i 'fratelli' di Massafra e Manfredonia. La Regione Puglia interviene a difesa dei carnevali storici pugliesi, raddoppiando il finanziamento normalmente disposto per sostenere le manifestazioni. A spiegare il motivo è consigliere Michele Mazzarano: "In particolare quest’anno il nostro intervento si è reso indispensabile - spiega sui social - in considerazione del fatto che dal Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus) sia stato cancellato il finanziamento per i carnevali storici per il triennio 2022-2024".

In totale quindi è di 300mila il finanziamento disposto ai tre eventi dalla Regione: "I carnevali di Putignano, Massafra e Manfredonia si affermano tra le manifestazioni storiche carnevalesche meritevoli del riconoscimento nazionale da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - conclude Mazzarano - in ragione della storicità delle edizioni, della qualità artistica e creativa, delle ricadute socio-economiche e turistiche, delle connessioni con il patrimonio culturale e i territori".