Sopralluogo di Fratelli d'Italia nel carcere di Bari: "Serve più connessione con enti locali per migliorare inclusione dei detenuti"

Sopralluogo istituzionale, questa mattina, nel carcere di Bari, per il senatore (nonché componente della Commissione parlamentare Antimafia) e vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, e il consigliere regionale e coordinatore provinciale Bari del partito, Michele Picaro. La visita aveva l'obiettivo di monitorarele condizioni di vivibilità offerte ai detenuti e quelle di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria, quest’ultimi costretti a lavorare sempre in carenza di organico.

"Dalla visita di oggi abbiamo riscontrato sicuramente una grande professionalità da parte della dirigente e dei suoi collaboratori – ha detto all’uscita il senatore Melchiorre -, abbiamo incontrato diversi detenuti e, francamente, abbiano riscontrato un clima sereno, dove non ci sono particolari problemi. Quello che manca è, invece, una maggiore connessione con gli enti locali, con il Comune per ciò che riguarda le azioni di reale inclusione sociale, e con la Regione Puglia, dove abbiamo riscontrato come l'Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria di fatto si sia solo insediato ma non ha fatto riunioni".

In merito il consigliere regionale Picaro ha aggiunto: “Chiederò immediatamente spiegazioni all’assessore Rocco Palese, ma mi attiverò perché l’organismo torni a riunirsi. Ho" anche "intenzione di incontrare il direttore generale della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce, per organizzare meglio il trasporto dei detenuti verso le strutture sanitarie per visite diagnostiche. Oggi avvengono per singolo detenuto ma per ottimizzare anche le poche risorse lavorative si potrebbero gestire in modo diverso".