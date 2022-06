Gestione dell'Emergenza Covid in Puglia, dalla Regione il sì alla copertura del disavanzo da 118 milioni

La Giunta regionale della Puglia ha approvato una delibera per la copertura del disavanzo dovuto ai costi della gestione della emergenza pandemica nel 2021 non coperti da finanziamenti statali. Lo riporta l'Agenzia Dire.

Si tratta di una specifica variazione al bilancio di previsione 2022, già condivisa in fase preliminare con i tecnici ministeriali, che ha permesso di svincolare complessivamente 118 milioni di euro. "Nonostante le difficoltà e criticità determinate dalla pandemia Covid-19 a seguito della gestione dell'emergenza sanitaria e per l'attuazione della campagna vaccinale, la Regione Puglia ha garantito l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale", si legge in una nota della Regione in cui si evidenzia che il risultato è stato raggiunto "senza l'introduzione di nuove tasse e senza tagliare alcun servizio".