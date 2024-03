Caso Bari, il ministro Tajani: "Mai chiesto commissariamento di Decaro, solo verifica atti"

"Non ho mai chiesto il commissariamento di Decaro. Il problema riguarda una società a totale partecipazione del comune di Bari, la società dei trasporti. È stata commissariata dal Tribunale di Bari per infiltrazioni mafiose. Il ministro dell'Interno ha deciso di verificare cosa è successo. Non c'è nessun commissariamento. Il ministro Piantedosi ha chiesto di far verificare gli atti". Sono queste le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, riportate da Lapresse, pronunciate durante la trasmissione televisiva 'Il cavallo e la torre' su Rai Tre.