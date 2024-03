Commissione d'accesso al Comune, Licia Ronzulli: "Bari è devastata, ma non approvo i modi"

"Da pugliese è innegabile che Bari fosse una città devastata, da garantista mi interrogo su modi che non approvo". Lo ha dichiarato, la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, a margine dell'annuncio della candidatura di Letizia Moratti alle Europee con Forza Italia.

La parlamentare ha risposto ad alcune domande sulla sulla conferenza stampa indetta ieri da Forza Italia a Bari: "Il sindaco Decaro è stato un buon amministratore - ha detto Ronzulli, nelle parole riportate da AdnKornos - noi sicuramente sapremo fare meglio di lui e ci candideremo per guidare la città e per fare meglio dal punto di vista politico e amministrativo di quanto ha fatto. Da garantista e da antigiustizialista, come è stato sempre il presidente Berlusconi, mi interrogo sui modi che non approvo. Se ci sono stati infiltrazioni mafiose sarà il ministero degli Interni a intervenire, ma questo Far West non lo approvo. Forza Italia è un grande partito dove ci possono essere idee diverse, ma sono felice che siano stati rivisti nel corso della conferenza stampa alcuni modi".