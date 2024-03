'Giù le mani da Bari', Renzi: "Decaro bravo sindaco, ma rompa cordone ombelicale con Emiliano"

"Penso che Antonio Decaro sia una persona per bene e un bravo sindaco. Se devo criticarlo per una cosa è perché non ha mai rotto il cordone ombelicale con Michele Emiliano. Il mio giudizio su Emiliano infatti è radicalmente negativo. Mi dividono da lui idee, amicizie, stile. Ma soprattutto mi divide da lui il metodo con cui si fa politica". Lo scrive Matteo Renzi sul suo account del social network X.

"Sono orgoglioso che Italia Viva sia all'opposizione di Emiliano - sottolinea il leader del partito - Perché il suo modo di fare nega tutti i valori nei quali io credo. Mai come oggi sono orgoglioso di essere stato ingiustamente insultato da lui su Tap, Ilva, Buona scuola e di essere radicalmente diverso da lui nel rapporto con la giustizia. E soprattutto con i giudici".