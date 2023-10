Manifesto blasfemo affisso a Bari, la denuncia di Fratelli d'Italia: "Atto vergognoso segnalato alla Digos"

“Di vergognoso c’è solo chi ha sfogato le proprie frustrazioni utilizzando persino l’immagine della Madonna per offendere Giorgia Meloni”. E' il commento del consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Bari, Michele Picaro, ad un manifesto "blasfemo" apparso a Bari in via Giulio Petroni, Sul cartellone è stato utilizzato il simbolo del Movimento Sociale Italiano, modificando l’acronimo in bestemmia.

“Questo manifesto vergognoso è stato affisso su una bacheca pubblica. Abbiamo prontamente segnalato l’accaduto alla Digos e, altrettanto tempestivamente, presenteremo formale denuncia - prosegue Picaro - Questo è l’ennesimo episodio che dimostra quanto livore ci sia nei nostri confronti da parte di odiatori seriali e in servizio permanente. Stavolta, tuttavia, ci lascia sgomenti il vilipendio della Vergine Maria. Noi continuiamo a fare politica a testa alta senza lasciarci intimidire da gesti vigliacchi" conclude il consigliere regionale.