Crisi post Covid e ripresa, il ministro Provenzano a Bari: "Al Sud almeno il 34% delle risorse europee"

In città per partecipare agli Stati generali della Cgil Puglia, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha parlato di Recovery fund e fondi strutturali europei da impiegare per sostenere il Mezzogiorno: "Nessun progetto di rilancio senza giustizia sociale e ambientale"