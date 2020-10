Morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Il cordoglio di Emiliano: "Dolore grandissimo e improvviso, ci stringiamo a tutta la comunità"

“Sono sconvolto da questa notizia che ci coglie impreparati. Abbiamo lavorato fianco a fianco in tutti questi mesi. Ci siamo conosciuti, stimati. Abbiamo collaborato sempre. E siamo diventati amici. Adesso questo dolore grandissimo e improvviso. Dalla Puglia ci uniamo alla Calabria e ci stringiamo alla tua famiglia, ai tuoi cari, a tutta la tua comunità”. Così il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha espresso su Fb il suo cordoglio per l'improvvisa scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

Al momento non si conoscono le cause del decesso. Come riporta Reggiotoday, la governatrice, 51 anni, da tempo, lottava contro il cancro e le sue condizioni si sarebbero aggravate nelle ultime ore. Prima donna, presidente della Regione Calabria, la Santelli era stata proclamata il 15 febbraio 2020.

(Foto Reggiotoday)