La segretaria Pd Elly Schlein domenica a Bari: confronto su Pnrr e autonomie locali con esponenti pugliesi e sindacati

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, sarà a Bari domenica 17 settembre per un confronto con le parti sociali su Pnrr e Autonomia differenziata.

L'appuntamento, in programma all'hotel 'Parco dei Principi' del capoluogo pugliese, vedrà, oltre a una introduzione del professor Gianfranco Viesti, anche due tavole rotonde con parlamentari, consiglieri regionali ed esponenti del Pd, nonché di Cgil Puglia, Cisl Puglia e Anci.

Presenti anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il governatore pugliese Michele Emiliano. Le conclusioni della giornata saranno a cura di Schlein: "Quelli del PNRR e dell’autonomia differenziata – ha dichiarato il segretario regionale Pd, Domenico De Santis – sono due argomenti cari non solo al nostro partito, ma a tutto il nostro territorio, perché incidono radicalmente, nel bene o nel male, sulla nostra regione. Abbiamo deciso di realizzare un evento di tale portata, che vedrà anche la partecipazione delle associazioni datoriali e dei sindacati confederali, perché riteniamo necessario favorire un confronto ampio e trasversale. Non possiamo perdere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che oggi sono a forte rischio a causa degli orientamenti e delle politiche del Governo centrale. Allo stesso tempo non possiamo consentire che, creando una Italia a due velocità, quel Mezzogiorno che a fatica e con tanti sacrifici sta conquistando un rilievo economico e culturale anche superando in alcuni casi i confini nazionali, rimanga o torni a essere periferia dello Stato” ha concluso De Santis.