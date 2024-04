Le inchieste e il 'cambio di fase' invocato da Schlein, il Pd Puglia: "Al lavoro"

"Abbiamo chiesto a Michele Emiliano di dare un forte segnale di rinnovamento e un cambio di passo alla giunta. Siamo soddisfatti della pronta risposta del Presidente. Da domani saremo al lavoro per dare seguito alle indicazioni della Segretaria", così in una nota il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis, interviene dopo le parole di Elly Schlein.

La segretaria nazionale del partito ha chiesto ieri, alla luce delle recenti inchieste in Puglia, "massimo rigore e atti concreti" e al presidente Emiliano "un netto cambio di fase". Un invito raccolto dal governatore che ha fatto sapere che darà seguito alle indicazioni di Schlein. Un intervento che potrebbe andare oltre il 'classico rimpasto' di governo per coprire i posti rimasti vuoti in giunta.