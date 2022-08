Piano Casa della Regione Puglia, il consigliere Amati: "Dopo l'approvazione ora la palla tocca ai comuni"

"La legge sul nuovo piano Casa è stata pubblicata sul bollettino della Regione il 16 agosto scorso ed è in vigore. Ora la parola spetta ai 257 comuni pugliesi, che dovranno deliberare la variante semplificata ai propri strumenti urbanistici, senza alcuna autorizzazione regionale". Ad affermarlo è il presidente della commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati (Pd). Lo riporta l'agenzia Dire.

In una nota, aggiunge che "la delibera del Consiglio comunale dovrà prevedere gli ambiti di zona B, C ed E in cui sarà possibile applicare il nuovo Piano casa, così da favorire gli ampliamenti e le demolizioni e ricostruzioni con le volumetrie premiali, rispettivamente, del 20 e 35 per cento". "Spero in una gara di virtù di tutti i Comuni, così da poter avere in fretta tutte le 257 delibere", conclude Amati.