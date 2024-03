Elette le nuove Commissioni in Consiglio regionale della Puglia: trovato l'accordo dopo 9 mesi di trattative

Il Consiglio regionale della Puglia può contare su rinnovate composizioni ai vertici delle Commissioni. E' stato infatti trovato, dopo 9 mesi, l'accordo all'interno della maggioranza di centrosinistra

Nel dettaglio, con 8 voti e 4 schede bianche è stato eletto Fabiano Amati (Azione) presidente della I Commissione (Bilancio e Programmazione). I due vice presidenti eletti sono Saverio Tammacco (Plp) per la maggioranza e Giacomo Conserva (Lega) per la minoranza. Il segretario è Francesco Paolicelli (Pd).

Con 6 voti favorevoli è stato invece eletto Vincenzo Di Gregorio (Pd) presidente della II Commissione (Personale e Affari generali).I due vice presidenti eletti sono Grazia Di Bari (M5S) per la maggioranza e Michele Picaro (FdI) per la minoranza ed il segretario eletto è Stefano Lacatena (Con).

Per quanto riguarda la III Commissione (Sanità e Servizi Sociali) è stato eletto, con 8 voti favorevoli, Mauro Vizzino (Plp). I due vice presidenti eletti sono Debora Ciliento (Pd) per la maggioranza e Renato Perrini (FdI) per la minoranza. Il segretario eletto è Pierluigi Lopalco (Pd).

Francesco Paolicelli (Pd) è stato eletto con 7 voti presidente della IV Commissione (Attività produttive). I due vice presidenti eletti sono Maurizio Bruno (Pd) per la maggioranza e Massimiliano Di Cuia (FI) per la minoranza. Il segretario eletto è Alessandro Leoci (Con).

Infine, con 7 voti favorevoli è stato eletto Michele Mazzarano (Pd) presidente della V Commissione (ambiente e urbanistica). I due vice presidenti eletti sono Ruggiero Mennea (Pd) per la maggioranza e Antonio Scalera (Lpd) per la minoranza. Il segretario eletto è Marco Galante (M5S).

