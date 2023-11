Scritte contro il Pd fuori dalla sede del partito in via Re David: "Non ci faremo intimidire"

Una scritta contro il Pd sul muro della sede regionale del partito, in via Re David. A denunciare l'episodio è in una nota il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis: "Voglio stigmatizzare con forza quanto accaduto, che ci riporta indietro ad un periodo che non vogliamo più vivere. Aver imbrattato la nostra sede è un messaggio chiaro di intimidazione. Continueremo nel nostro lavoro nella direzione di una Puglia più moderna, più equa e più rispettosa senza lasciarci intimidire da azioni deprecabili. Noi siamo il più grande Partito della sinistra italiana e rivendichiamo la nostra funzione nella società pugliese e barese. Rispettiamo le idee altrui ed esigiamo che anche le nostre vengano rispettate: la certezza è che continueremo a esporle ad altra voce e che questi atti non ci spaventano minimamente"