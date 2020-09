Cozze, località a due passi da Bari, con un fondale marino che alterna tratti rocciosi ad alti sabbiosi

Cozze non è solamente l’appetitoso mitilo da apprezzare sulle proprie tavole, ma anche una località appartenente al Comune di Mola di Bari. In molti ignorano che, poco più a sud di Bari, vi è una località di mare omonima.

Nata per sopperire all’esigenza di uno sbocco sul mare dell’abitato dell’interna Conversano, Cozze si è pian piano trasformata (specialmente a partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo) in un punto di riferimento per villeggiare durante la stagione estiva.

Con la sua sempre maggiore urbanizzazione, Cozze è oggi una località turistica a tutti gli effetti, frequentata da numerosi turisti alla ricerca della tranquillità.

Dalla bassa scogliere, lambita dallo spumeggiante Adriatico, questo posto ha un fondale marino che alterna tratti rocciosi ad alti sabbiosi.

Il suo lungomare di oltre 1 km offre ogni soluzione in grado di accontentare le esigenze dei turisti e degli abitanti del posto, che possono scegliere tra i lidi privati dotati di ogni confort alle lunghe distese di spiaggia libera. L’Adriatico, in questo tratto, si presenta pulito e digradante.

Costa Ripagnola, tra Cozze e Polignano

A sud del centro abitato, inoltre, sulla strada che collega Cozze a Polignano a Mare e Monopoli, è possibile trascorrere una giornata nella piscina naturale di Costa Ripagnola.

Considerato un vero e proprio splendore, questo luogo non può non essere ammirato. Anche una semplice passeggiata tra i suoi prati verdi ricchi di colorati fiori basterà per rifocillare l’anima e il proprio buonumore.

Spesso offuscata dalla vicinanza con la più famosa Polignano a Mare, sia Cozze che Costa Ripagnola rivelano un animo genuino della Puglia, in cui si rispettano ancora le vecchie tradizioni.

(Fonte Puglia.com)