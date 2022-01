Epifania a Bari e provincia: tutti gli eventi del 5 e 6 gennaio 2022

Le festività natalizie si concludono con l'Epifania che regala eventi di svago a grandi e soprattutto piccini. Tra laboratori creativi, spettacoli e intrattenimenti musicali per bambini, visite guidate, e piccole manifestazioni si potrà vivere in sicurezza una giornata di festa in attesa del week-end.

Scopriamo insieme gli appuntamenti a tema a partire dal 5 gennaio 2022

Nel castello di Ceglie del Campo “Aspettando la Befana…”, un evento particolarmente apprezzato dai bambini e dalle bambine che potranno giocare e ricevere dolci e sorprese il 5 gennaio dalle 17.30 in attesa del giorno dell’Epifania. È previsto anche l’intrattenimento musicale a cura della Conturband e dall’associazione musicale U’ frischet-Bassa musica.

Il 5 gennaio alle 16.00 nel giardino della Biblioteca dei Ragazzi[e] con “Il Mistero della Befana”, performance ludico-spettacolare sotto forma di caccia al tesoro con l’attore Enzo Vacca. A Polignanno il 5 Gennaio dalle 17.00-19.00 Aspettando la Befana: storie, tradizioni e creatività (Christmas Kids - Biblioteca Raffaele Chiantera).

Esclusivamente per il periodo natalizio uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Betlemme” in scena mercoledì 5 gennaio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 al Planetario di Bari. Cosa guidò i Magi verso Gesù? Cosa videro i pastori sulla grotta? Perché mettiamo una stella cometa sul presepe? Salto nella storia alla ricerca di questa “Stella” in un percorso tra astronomia e fede che incanterà tutti.

Al Teatro Casa di Pulcinella in scena lo spettacolo del Crest La bottega dei giocattoli giovedì 6 gennaio alle ore 18.00, storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria e che abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti.

La Befana tornerà in moto a Bari per distribuire ai bambini e agli adulti dolci e libri raccolti dai Babbo Natale in moto. Passaggio di testimone dunque tra Babbo Natale e la Befana, tutto esclusivamente su due ruote. Giovedì 6 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 si terrà la Sesta edizione di “Befana in moto 2022”.

Per gli amanti della tradizione e della storia Giovedì 6 gennaio visita guidata con itinerario della Befana: sarà possibile vedere la 'CAPE DU TURKE', con la sua mitica leggenda "DE LA BEFANA BEFANY", ancora angoli meravigliosi di Bari e i bellissimi PRESEPI realizzati nella città vecchia. La passeggiata terminerà al presepe " DE LE POVERIDDE " con una degustazione di dolci natalizi.

Appuntamento con Hell in the Cave. Lo spettacolo ambientato nella Caverna della Grave delle Grotte di Castellana (Ba) aprirà le porte dell’Inferno ambientato a 70 metri di profondità domani, giovedì 6 gennaio 2022 (botteghino ore 17:45 – sipario ore 18:30), per uno speciale spettacolo che vedrà la partecipazione straordinaria di Vito Signorile.

Al Teatro Forma di Bari una favola contemporanea, leggera e comica, incentrata sul mondo dei giocattoli: anche con una profonda riflessione sul loro utilizzo, spesso relativo al solo mondo dell’infanzia. In scena la comicità irriverente ed esilarante dell'Anonima G.R., con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, giunti all'ennesimo nuovo spettacolo 'Giocattoli'' giovedì 6 gennaio alle 18.