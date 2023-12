Weekend di Natale e Santo Stefano: gli eventi a Bari e provincia dal 23 al 26 dicembre 2023

Parte il lungo fine settimana di Natale: con il tradizionale aperitivo della vigilia iniziano a Bari i festeggiamenti tra saluti, brindisi e scambi di regali. La città è piena di luci, addobbi e attrazioni per grandi e piccini, le vie della città sono in festa. Tanti anche gli appuntamenti a tema natalizio nella provincia senza dimenticare i concerti, gli spettacli e le visite guidate.

Le vie di Bari si vestono a festa facendo da cornice ai meravigliosi mercatini e alle numerose manifestazioni a tema, i centri storici della provincia incantano i visitatori con decorazioni natalizie e luminarie e per le vie si respira profumo di cannella e zucchero filato: finalmente è tempo di Natale: ecco i Mercatini di Natale e Presepi da visitare a Bari e provincia.

A Castellana Grotte, il 22 e 23 dicembre, sarà la grande musica ad accompagnare il pubblico verso i giorni di festa. Sul palco, rispettivamente, Carmen Consoli e i Neri per Caso per gli ultimi due concerti di “Natale nelle Grotte”.

Torna la notte più emozionante del Natale Torittese! La notte dei Fornai . A partire dalle ore 18.00 il 23 Dicembre 2023 in Piazza Aldo Moro, un ricco programma di eventi allieterà la magica notte dell’antivigilia torittese ,con una rievocazione storica esclusiva della comunità, rientrante tra i rituali legati al fuoco della Regione Puglia. Cantori e suonatori popolari rievocheranno la “questua” nella notte tra il 23 e 24 Dicembre al fatidico grido di “faciscitë u ciulatiddë o fërnarë” “fate il tarallo per i fornai” accompagnato da canti, stornelli e musiche popolari in vernacolo Torittese.

La Bohème, del regista argentino di fama mondiale Hugo De Ana: Il capolavoro di Giacomo Puccini, sold out per tutte le recite, chiude in bellezza la Stagione d’Opera 2023 del Teatro Petruzzelli.

L’Archeoclub di Bari,come ogni anno organizza Natale in grotta presso la Basilica rupestre di Santa Candida, nella Lama Picone con ingresso da Via Generale Dalla Chiesa. Guidati dalle fiaccole, al suono della cornamusa e canti natalizi si potranno così vivere momenti di particolare suggestione in questo prezioso ipogeo rupestre, risalente all’anno 1000, il più esteso di tutta la provincia di Bari.

Hanno condiviso il palco con Robin Gibb dei Bee Gees, i Simple Minds e la cantante irlandese Sinead O’Connor, recentemente scomparsa. Sono i componenti della gospel band Perfect Harmony - The Voices of Victory, di scena la mattina di Natale, alle ore 11.30, in piazza XX Settembre, a Mola di Bari, per gli auguri dell’Agìmus.

Il giorno 26 dicembre 2023 ritorna il "Presepe Vivente" e il corteo della Natività a mare. Dalle ore 18.30 in Via S. Marco, Città vecchia, Presepe Vivente nella Grotta visitabile. Dalle ore 19.30, inizio corteo della Natività a Mare con la partecipazione dei Timpanisti "Militia Santi NIcolay" e con i Sub della Fias Bari che percorreranno strade della città vecchia e, arrivati allo specchio antistante la Basilica di S. Nicola, faranno nascere Gesù Bambino nelle acque dell'Adriatico e sarà accesa la stella della Pace.

Il 26 dicembre ad Alberobello Ci saranno il musicista ed etnomusicologo Ambrogio Sparagna insieme al cantante e compositore Peppe Servillo a incantare il pubblico con “Fermarono i Cieli”. Per l’occasione saranno proposte le “Canzoncine spirituali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, composizioni settecentesche spirituali in dialetto e in italiano.

A Monopoli nell’ex deposito carburanti in via Arenazza arriva il Circo Paniko, circo contemporaneo senza animali. Tecniche circensi, musica dal vivo, teatro, danza e numeri acrobatici. Un circo che crea atmosfere, immaginari e personaggi che prendono vita all’interno del teatro a forma di Circo, e lo rendono vivo, felliniano, fuori dal tempo.

Il 26 dicembre al Teatro Piccinni in fuori abbonamento arriva Pinuccio, alias Alessio Giannone, con Non mi trovo.