Eventi del Weekend: cosa fare a Bari e provincia il 15 e il 16 aprile 2023

Cosa fare nel fine settimana? Ci sono una serie di eventi pensati davvero per tutti, dallo sport al teatro, dalla musica alle occasioni per esplorare il nostro territorio tra teatri, palazzi, visite sotterranee ed escursioni nella natura tra cibo e degustazioni di vino. Dieci appuntamenti da non perdere.

Deejay Ten

Torna a Bari domenica 16 aprile la Deejay Ten, la corsa ideata da Linus, storico dj dell’emittente radiofonica Radio Deejay. La corsa non competitiva, in programma per la settima volta nel capoluogo pugliese, prevede due percorsi da 10 e 5 km, il primo rivolto a tutti coloro che alla data dell’evento avranno compiuto 16 anni, il secondo accessibile a chiunque.

Silvia Mezzanotte

La voce di Silvia Mezzanotte venerdì 14 aprile (ore 21.15), presenta nel Teatro van Westerhout il progetto «InCanto Italiano» accompagnata dall’Orchestra Ico Suoni del Sud diretta da Mario Longo. L’artista toccherà tanti mondi con un viaggio a tutto tondo nei grandi successi internazionali, nel catalogo personale e in quello dei Matia Bazar, la band della quale è stata a lungo la frontwoman.

King Hammond

Il musicista inglese King Hammond in concerto a Bari. Ad accompagnarlo nell’appuntamento sarà Big Ska Swindle, storica formazione barese esponente di spicco della Ska Reggae italiana.

Lisa Manosperti e le Sisters Queen

A Palazzo Rubino di Triggiano venerdì con Lisa Manosperti, impegnata nello spettacolo musicale “Chiamatemi Mimì – tra musica e parole”, omaggio a Mia Martini e il giorno successivo le Sisters Queen con il tributo alle voci black.

The Cyborgs

La masseria Dal Canonico di Mola di Bari ospita The Cyborgs, per il suo prossimo appuntamento live, un progetto musicale eccentrico che contamina il rock-blues con nuove sonorità in performance altamente spettacolari. The Cyborgs è una Two Man Band di Power-Alternative Blues/Boogie che nasce nel 2009. I due componenti della band non hanno identità e coprono i loro volti con dei caschi da saldatore facendosi chiamare ONE e ZERO come i simboli del codice binario.

Cipì

In scena al Teatro Casa di Pulcinella 'Cipì' della Fondazione Aida: lo spettacolo è ispirato all’omonimo libro di Mario Lodi, maestro rivoluzionario creatore insieme ai suoi ragazzi di una storia complessa, che descrive gli aspetti gioiosi ma difficili della crescita. Un piccolo quadro animato dove immagini di fiaba legati al mondo della natura si mescolano a effetti interattivi con il pubblico.

Tarzan Ragazzo Selvaggio

La storia del ‘re della giungla’, amato da adulti e bambini, chiude la Stagione ‘Famiglie a teatro’ al Teatro Kismet di Bari. Domenica 16 aprile alle ore 18 Luigi D’Elia interpreta Tarzan Ragazzo Selvaggio. Lo spettacolo sarà preceduto alle 16.30 dall’`Art Lab´: i giovani spettatori prenderanno parte a un laboratorio creativo gratuito che gli permetterà di realizzare piccoli progetti artistici.

La bisbetica domata

Il classico del teatro di Shakespeare, La bisbetica domata, si fa favola nera nell’adattamento diretto da Tonio De Nitto in scena al Teatro Radar di Monopoli.

Uno sguardo dal ponte

Sul palco del Teatro Piccinni Massimo Popolizio porta in scena “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller per la regia dello stesso Popolizio.

Escursioni e visite guidate

Tante visite guidate alla scoperta della costa e dell'entroterra: da Mola di Bari, luogo speciale, un borgo di mare dove provincia e città si mescolano fino a Torre Incina per il wine Tour tra luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti: qui si degusterà l'aperitivo sul mare con un Primitivo in due versioni, rosato e rosso. Qui tutte le visite in programma.