Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 16 e 17 dicembre 2023

Arriva un altro fine settimana ricco di appuntamenti golosi e pieni di magia: da quelli a tema natalizio agli spettacoli per i bambini per finire alle degustazioni in città con birra artigianale, pettole e prodotti tipici. Ancora tante le occasioni per visitare mercatini, luminarie e presepi. Date un'occhiata alla programmazione.

Domenica 17 e lunedì 18 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si esibirà Emma con una doppia data del suo tour “Souvenir in da club”.

Il centro storico di Sannicandro di Bari e il suo gioiello più prezioso, il Castello Normanno Svevo, si preparano ad accogliere nelle giornate del 15, 16 e 17 Dicembre maestri artigiani e creativi provenienti da tutta la Puglia per il grande Mercatino di Natale. Una full immersion nella suggestiva atmosfera natalizia tra shopping handmade, attrazioni per i bambini, eventi e spettacoli.

Tributo alla comicità barese dell’Anonima Gr con l’anteprima dello spettacolo Il Fantasma, horror-comic scritto a due mani da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, con in scena oltre ai due autori anche Brando Rossi. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre (ore 21.00) e domenica 17 dicembre (ore 18.00) al Teatro Piccinni di Bari.

Sabato 16 dicembre, invece, sempre per “Natale nelle Grotte”, spazio a un concerto che porterà sollievo agli ammalati di talassemia. In programma, infatti, “Rocking with San Rocco. Concerto di Natale” che porterà in scena il musicista e filantropo italo-americano Patrick Girondi & the Orphan’s Dream.

lL Granteatrino in scena alla Casa di Pulcinella con "La natura fantastica" ispirata ai racconti di Nicoletta Costa, Due storie di amicizia e solidarietà da L’Albero vanitoso e La Nuvola Olga.

Una storia che si costruisce assieme al pubblico, a partire da una delle fiabe più conosciute, quella di Cenerentola: è Cento cenerentole il prossimo spettacolo della Stagione famiglie a teatro del Kismet, in programma domenica 17 dicembre alle ore 18.

Torna anche quest'anno, l'importante iniziativa "Natale con i Supereroi - Siamo tutti nella rete!", rivolta ai bambini di Gravina e delle città limitrofe, dove si di contrastare i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, violenza sulle donne e bambini, discriminazioni razziali. E' previsto anche un concorso a premi, rivolto alle scuole dell'infanzia e primarie, con la realizzazione di un dipinto con tema " Insieme per la pace ", che sarà esposto nel chiostro.

Uno spettacolo unico ed emozionante con un cast di eccellenza: dai creatori di ALIS, già applaudito da oltre 300.000 spettatori LE CIRQUE TOP PERFORMERS, la più grande compagnia d’Europa, presenta TILT, il nuovo show con i migliori artisti al mondo del circo contemporaneo. Un cast spettacolare formato da 25 artisti che presentano numeri aerei e a terra che incantano e tengono con il fiato sospeso.

Ricco il programma previsto nella piazza centrale di Castellana Grotte tra venerdì 15 e domenica 17 dicembre 2023, con tanti appuntamenti riservati alle bambine e ai bambini, l’allestimento con giochi, luci e gonfiabili, le postazioni enogastronomiche e le iniziative di intrattenimento, tutto racchiuso nel contenitore “In piazza con Babbo Natale e gli elfi”.

A Bari, in piazza Massari, dal 15 al 18 dicembre la 1° edizione del MediBex - Mediterranean Beer Experience, il festival della filiera pugliese della birra artigianale.