Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 16 e 17 marzo 2024

Dalla costa fino alla murgia si accende il fine settimana barese per regalare divertimento e viaggi di gusto: arrivano gli appuntamenti dedicati alla festa di San Patrizio con una mescolanza di tradizioni locali e irlandesi accompagnati da musica e intrattenimento. Non mancheranno tuttavia gli appuntamenti nei musei e gli spettacoli a teatro per grandi e piccini senza dimentare le numerose visite guidate in programma per scoprire la città e il territorio circostante.

Il countdown sta per scadere. Ad Alberobello è già tutto pronto per quattro giorni di eventi imperdibili che iniziano sabato e terminano martedì, in occasione della Festa del Papà. Dal 16 al 19 marzo 2024 si accende infatti la festa in Largo Martellotta con due appuntamenti rigorosamente organizzati dall’Associazione Pinnacoli: St. Patrick – Trulli Edition e Falò nell’Aia – Il gusto delle tradizioni.

Per il secondo anno consecutivo, gli eventi legati alla festa di San Patrizio trovano ospitalità anche nella spiaggia cittadina di Torre Quetta domenica 17 marzo, con una suggestiva commistione di tradizioni locali e irlandesi.

Da sabato 16 a martedì 19 marzo, dalle ore 10 a mezzanotte, in Largo Martellotta ad Alberobello si riuniranno produttori, artigiani, ma anche artisti e animatori. Sempre ad ingresso libero e gratuito, la Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia proporrà una quattro giorni dedicati al Made in Italy e alle piccole produzioni di eccellenza italiane.

Tra gli esponenti dell'indie pop italiano, noto per la personalità introversa e malinconica, Gazzelle torna in concerto a Bari al Palaflorio.

Con Che ci faccio qui, in scena il giornalista Domenico Iannacone porta in palcoscenico le storie di straordinaria umanità che hanno caratterizzato il suo successo televisivo. Si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Il palcoscenico diventa luogo fisico ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare.

Anche quest'anno il cuore di Valenzano diventa palcoscenico della Passione e Morte di Cristo grazie alla performance dell’Associazione culturale “TGH”, acronimo che sta per “The Glorious Head”, le “cape gloriose”, che per la terza volta sarà impegnata nella suggestiva rappresentazione dal vivo 'Sulla via del Calvario'.

Sabato 16 marzo al Demodè Club di Modugno sarà proposto il party “Millennials night” festa incentrata principalmente sulle sonorità degli anni 2000, con qualche divagazione tra ’90 e ’80, durante la quale si esibirà dj Osso, nome noto della radiofonia italiana, celebre per i suoi mash-up.

Peri piccoli (e meno) torna in scena al Planetario di Bari l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti.

Al Teatro Casa di Pulcinella in scena "Biancaneve" nell’eccezionale rivisitazione del teatro di figura Tieffeu di Perugia: grandi libri pop up fanno da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo.

Anche per questo fine settimana vi aspettano tante visite guidate ed escursioni alla scoperta di Bari e dintorni tra percorsi nella storia e nella natura: QUI tutta la programmazione.