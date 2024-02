Weekend a Bari e provincia: gli eventi dal 16 al 18 febbraio 2024

Cosa succede in questo soleggiato fine settimana di febbraio? Tra Bari e provincia vi attendono numerosi eventi, dalle degustazioni di cioccolato ai percorsi dedicati all'Amore per le vie della città; ultimo party mascherato a Putignano con ospiti speciali e poi ancora spettacoli, concerti e visite guidate alla scoperta delle bellezze del territorio.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Sarà un fiine settimana goloso con Puro cioccolato festival – il festival del cioccolato italiano e dal mondo. Molti i nomi dal mondo della pasticceria e della cioccolateria. Il pubblico potrà trovare nei 20 stand presenti, artigiani cioccolatieri locali, nazionali e internazionali, oltre a tantissime tipicità locali, italiane e dal mondo della cioccolata e dei dolci. Sarà presente anche un’area selfie, nella quale il pubblico potrà ritrarsi portando a casa un ricordo fotografico, di questo meraviglioso evento.

A Bari fino a domenica 18 febbraio è in programma LoveArt, un percorso di 28 “capolavori d’amore” tra via Argiro e via Sparano realizzato attraverso la rielaborazione di altrettante opere d’arte che hanno raccontato il sentimento dell’amore nella storia, dall’antica Grecia a oggi, definendone le evoluzioni nei diversi contesti socio - culturali. Negli stessi giorni il centro cittadino sarà illuminato dalle luci d’artista in piazza Umberto e sul lungomare di Crollalanza e dalla proiezione di una pioggia di cuori sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce.

Amadeus e Giovanna Civitillo saranno gli ospiti speciali del Carnevale di Putignano numero 630. I due ospiti parteciperanno da protagonisti al grande Closing Party del 17 febbraio, inaugureranno e seguiranno la sfilata e sarà, poi, proprio l’anchorman numero uno della televisione italiana a premiare in serata i vincitori del concorso dei carri allegorici di questa edizione. Il momento più atteso dagli artisti e dagli operatori del Carnevale di Putignano come dal numeroso pubblico.

La festa più amata sta per tornare con i carri dei Maestri Cartapestai, i gruppi mascherati di Scuole e Associazioni, tanta musica, gastronomia tipica e divertimento per grandi e piccini con la maschera di Calascione e la grande Pentolaccia con le sue sorprese, in un percorso alternativo che raggiungerà l'Area Mercatale di Casamassima per la festa finale.

Al Planetario lo spettacolo Destinazione Luna. Si volerà tra i crateri lunari e alla scoperta di tutte le caratteristiche del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione.Si continuerà l'esplorazione di altre incredibili lune orbitanti attorno a Giove e Saturno.

Attraverso filastrocche e canzoni dal vivo si racconta la storia di un’amicizia, una relazione pura ed incondizionata tra una ragazza e il suo fedelissimo asino, di un viaggio che attraversa luoghi, tempi ed emozion con 'Il mio amico è un asino' al Teatro Casa di Pulcinella.

I Los Locos, interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino, saranno in concerto in Piazza Cesare Battisti domenica 18 febbraio subito dopo la sfilata del Carnevale coratino.

Ultimi appuntamenti con 'Innamorati in Grotta', un tour emozionale e sensoriale che consentirà alle coppie, di qualsiasi tipo, di vivere un’esperienza immersa al buio e celebrare il loro amore tra racconti, musica, un percorso al buio e una "celebrazione sotterranea" della promessa d'amore.

Nel centro commerciale Mongolfiera Santa Caterina a Bari vi aspetta la “Casa Capovolta”, una casa con il tetto piantato nel terreno e il pavimento per aria. Una visione del mondo fuori dal comune, una struttura di 72 mq per un’altezza di 6 metri, cinque stanze diverse pronte a soddisfare gli animi pop ed eclettici di tutti i visitatori.

Tante occasioni per visitare Bari, i suoi tesori sotterranei e le vie storiche tra archi e antichi palazzi senza dimenticare le escursioni alla scoperta del territorio tra boschi, percorsi medievali e castelli: qui tutti gli appuntamenti.