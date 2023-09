Weekend a Bari e provincia: gli eventi da non perdere il 23 e il 24 settembre 2023

Siamo nel primo fine settimana di autunno: con il sosltizio del 23 settembre è iniziata ufficialmente la terza stagione dell'anno e non mancano gli eventi a tema come la sagra dell'Imapanata a Castellana Grotte e i sapori e i saperi della tradizione pugliese a Valenzano. Non solo cibo ma anche musica e intrattenimento ci saranno nelle varie iniziative della provincia, senza dimenticare le visite guidate, gli spettacoli e le iniziative dedicate ai piccoli.

Castellana Grotte saluta l’arrivo della terza stagione dell’anno con una due giorni dedicata al piatto tipico cittadino buono e salutare: Sua Maestà l’Impanata. La pietanza punta su ingredienti eminentemente locali: cicorie selvatiche, purea di fave, pane locale raffermo, abbondante olio di oliva extra-vergine. Un protagonista della tavola d’un tempo e, oggi, un piatto che si rivela una deliziosa scoperta, vegana ed estremamente salutare, per i tanti visitatori della cittadina della Bassa Murgia.

Il centro storico di Valenzano torna a essere quel luogo dove musica, cibo, arte e momenti di riflessione si incontrano per una serata unica grazie a Saperi&sapori 2023, con la voce e il cuore di Cisco (Modena City Ramblers, Bandabardò), gli applausi e i brindisi, l'impegno di volontarie e volontari che anche quest’anno hanno investito il proprio tempo per condividere qualcosa di bello con tutte e tutti, dai 0 ai 99 anni. La serata ruota attorno al tema dell'equilibrio. Il mondo dice che dobbiamo correre, produrre, gonfiare il petto e mostrarci sempre forti. Lo stesso mondo però suggerisce che dobbiamo rallentare, staccare la spina, decrescere per sopravvivere.

E noi lì, sospesi come acrobati, a trovare un equilibrio, ostinato e precario, fra ciò che siamo e ciò che il mondo ci chiede di essere.

Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, musei, castelli e parchi archeologici pugliesi offriranno al pubblico un ampio mosaico di espressioni artistiche e creative, per celebrare il "Patrimonio InVita" tema delle Gep 2023: un viaggio alla scoperta del sistema di valori, conoscenze e pratiche eredità delle generazioni precedenti, lascito per quelle future.

Ancora qualche settimana per visitare al Museo Civico di Bari la mostra che celebra Raffaella Carrà icona dell'arte. L'esposizione, a cura di Maria Paternostro e Silvia Minelli, è stata realizzata lo scorso inverno per lo spazio espositivo fiorentino di Informacittà – L'arte di comunicare e visto il successo di pubblico arriva a Bari in una versione ancora più ricca e accattivante per omaggiare una delle star più amate dell'immaginario pop.

Domenica 24 settembre, dalle ore 10.30, nella Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto”, torna l’iniziativa “Famiglie al Museo!”, il percorso di visite animate, attività e laboratori dedicati alle famiglie con bambini promosso dalla Città metropolitana di Bari. La programmazione dedicata ai bambini (dai 5 anni in su) è con accesso gratuito da parte delle famiglie e ha come obiettivo quello di familiarizzare con il museo, le sue sale e il suo patrimonio artistico incentivandone la frequentazione.

Fino al 24 settembre a Corato il festival di sperimentazioni culturali, arte pubblica e arti performative “Verso Sud” organizza una mostra con installazione visivo/sonora dal titolo Teatro dei Fiori. I dipinti su seta e su carta sono opera degli artisti Alessandra Guttagliere e Fabio Orsi.

Una due giorni di musica live in teatro tutta al femminile, che vedrà come protagoniste il duo Fossick Project e il trio di Vera Di Lecce. Il mini festival si terrà dal 22 al 23 Settembre sul palco principale del laboratorio urbano di Molfetta, avviando così una programmazione densissima di spettacoli.

Con Puglia Archeo-Trekking una visita guidata alla scoperta della Monopoli che non ti aspetti con spiagge deserte dove si viene travolti dall’odore intenso del timo e dal mirto di mare, acqua cristallina, con calette e scogli a picco sul mare Adriatico.

Tante le visite guidate a tema alla scoperta di una Bari unica tra palazzi storici, percorsi sotterranei e quartieri nuovi a ridosso dell’antica città medievale.

La nona edizione de Il Peso della Farfalla prosegue con il secondo e ultimo capitolo di questo 2023, appuntamento venerdì 22 settembre, ore 21, nell’Auditorium Vallisa dove sarà in scena Con le mani…così lievi che sentivo dolore. Lo spettacolo tratto da Pentesilea di Heinrich von Kleist, di e con Valentina Bischi, scritto da Clarissa Veronico sarà in replica anche sabato 23 (ore 21) e domenica 24 settembre (ore 18:30) ed è il primo di tre appuntamenti che compongono una vera e propria trilogia dedicata a donne della mitologia, greche e troiane, attraverso la cui voce emerge una riflessione sul potere, distante dal convenzionale sguardo a cui ci ha abituato l’epica.

A Corato un'avventura culinaria e culturale attraverso la Baviera, senza lasciare il comfort del pub? Un evento speciale vi porterà in un viaggio sensoriale attraverso la magnifica regione bavarese!