Weekend a Bari e provincia: 10 eventi da non perdere dal 23 al 25 giugno 2023

Vi aspetta un fine settimana ricco di eventi dove tradizione popolare ed eventi culturali si intrecciano per regalare una tre giorni di svago e divertimento: dalle manifestazioni dedicate alla festa di San Giovanni con spettacoli e degustazioni alla musica in città del Battiti Live. Non mancheranno le occasioni per fare degli aperitivi originali al tramonto e le iniziative per i bimbi.

Notte di San Giovanni a Bitetto

Torna nel centro storico di Bitetto, il 23 giugno, la Notte di San Giovanni. La grande festa popolare, giunta alla sua XXII° edizione, organizzata dalla Pro Loco “Juvenilia Vitetum”, patrocinata dal Comune di Bitetto. Musici, cartomanti, artisti di strada si esibiranno fino a notte fonda per le strade e le corti del borgo medievale, all’ombra della maestosa Cattedrale romanica, creando un forte inno alla vita, che si lega alle tradizioni popolari di questa magica notte.

Sagra di San Giovanni a Bari vecchia

Il Circolo Acli Dalfino anche quest'anno rievoca l'antica tradizione della "sagra di S. Giovanni", una festa che rimarca le radici baresi oltre che avere una grande valenza religiosa e popolare con visite guidate, spettacoli e degustazioni.

Lazarus al Teatro Piccinni

“Lazarus” è considerato il regalo d’addio di David Bowie al mondo. Un’opera rock imponente e straordinaria presentata da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro nazionale in esclusiva per l’Italia e che il Comune di Bari col Teatro Pubblico Pugliese organizzano a Bari al Teatro Piccinni giovedì 22 e venerdì 23 giugno.

Notte romantica a Sammichele di Bari

Notte Romantica a Sammichele di Bari nella serata della festa di San Giovanni: si celebra l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, vicoli e palazzi di uno dei Borghi più belli d’Italia. Cene e degustazioni a lume di candela e l'imperdibile "Pensiero d'Amore", appositamente creato dal famoso Maestro Pasticciere Iginio Massari. Sono invitati utti coloro che suonano uno strumento, sia a livello amatoriale che professionale, a partecipare alla serata, esibendosi in un vicolo, una piazzetta, un angolo del borgo, suonando rigorosamente unplugged. Quindi via libera a violinisti, chitarristi, percussionisti ecc. le cui note renderanno l'atmosfera ancora più armoniosa. Un'esperienza intensa e suggestiva, da vivere e assaporare fino all'ultimo battito.

Visite guidate in barca al tramonto e degustazioni

Esclusiva visita guidata del centro storico di Locorotondo, aperta ad utenti ciechi e ipovedenti con i loro accompagnatori, grazie all'ausilio delle mappe in braille del centro storico realizzate nell'ambito del progetto "Locorotondo Experience: Strade, Sentieri e Sapori". Due ore di evento in mare con 1 ora di concerto jazz, aperitivo, prosecco e frutta grazie all'iniziativa CATAMARANI IN JAZZ ON ADRIATIC SEA dal Porto di Monopoli.

Un pranzo, un aperitivo o una cena gourmet a 50 metri di altezza, dominando dall'alto lo skyline di Bari. Arriva per la prima volta in città 'Dinner in the sky', il format internazionale del 'ristorante tra le nuvole' famoso in tutto il mondo. Fino al 25 giugno Dinner in the sky farà tappa in largo Giannella, uno dei luoghi più suggestivi del lungomare cittadino.

Escursioni

Appuntamento a a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama. Visite guidate dalla la costa di Polignano, luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese alla rocca di Conversano per seguire il filo delle leggende sorte sulla figura del Guercio di Puglia, il tremendo conte Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona.

Concerti

Le centenarie mura dell’Abbazia di San Vito accoglieranno le sonorità di strumenti appartenenti a diverse culture musicali cui La cantiga de la serena affida momenti improvvisativi, libera espressione del proprio modo di sentire antichi canti di amore e preghiera. I Terraross - Suonatori e Menestrelli della Puglia in concerto a Corato per Puglia Tipica 2023. Domenica 25 Giugno Ore 21:00 - Piazza Vittorio Emanuele

Battiti Live

Continua a Bari l'emozione con Battiti Live, come sempre sul palco e nelle esibizioni on the road ci sarà la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Ed ecco l’attesissimo cast dell’edizione 2023 composto da circa 100 artisti.

Bambini in Festa 2023

Da venerdì 23 a domenica 25 giugno 2023, dalle ore 18 alle ore 22, infatti, in uno dei luoghi più suggestivi di Castellana, in programma Bambini in Festa - Estate 2023, appuntamento tutto orientato ai giovanissimi con tre giorni di giochi e divertimento in un’area ludica da 60 postazioni circa con giochi in legno, laboratori artistici di pittura su tela e teatro comico con il clown Lacoste (a partire dalle ore 20,30 circa). Accesso gratuito alla Villa Comunale Tacconi, fruizione libera.

Danza

Un’anteprima prestigiosa di tre giorni segnerà una preziosa anticipazione della quinta edizione di «Esplorare 2023», la rassegna internazionale organizzata dalla Compagnia AltraDanza di Bari, con la direzione artistica di Domenico Iannone, che vivrà il suo clou nel mese di novembre 2023. Venerdì 23 giugno (alle 20,30), sabato 24 (alle 20,30) e domenica 25 giugno (alle 18,30) l’appuntamento per gli amanti della danza si svolgerà alla Fondazione Museo «Pino Pascali» di Polignano a Mare, con il debutto nazionale di «Je ne suis pas Sébastien», della compagnia «MP3 Dance Project». Con una tre giorni di spettacoli, performance realizzate con le comunità del territorio ed eventi collaterali, dal 23 al 25 giugno a Ruvo di Puglia andrà in scena il prologo della terza edizione de LE DANZATRICI en plein air, il festival di danza contemporanea diretto da Giulio De Leo, realizzato da Compagnia Menhir.

