Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 25 e 26 novembre 2023

Al via l'ultimo fine settimana di novembre tra sapori d'autunno, mostre, spettacoli per tutti e visite guidate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Non mancheranno anche gli eventi dedicati alla musica e i primi eventi dedicati alle feste natalizie.

Sabato 25 novembre sul palco del Teatro Traetta è in programma uno spettacolo di Teatro Musica con Raiz e Radicanto in Sì ll’ammore è ‘occuntrario d’’a mmorte, omaggio intimo e rispettoso a Sergio Bruni, uno dei cantanti partenopei più popolari del secolo scorso.

Al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà l’esibizione dei White Queen, tribute band pugliese dei Queen apprezzata in tutta Europa, in occasione dei 32 anni dalla scomparsa di Freddie Mercury, frontman del gruppo musicale rock britannico.

Dopo il grande successo riscosso a marzo torna a Bari “Anema e Core”, il tempio del divertimento più noto d'Italia e luogo "cult" per generazioni di vip da oltre vent’anni. Sabato 25 novembre, alle 21, il Country Club (strada Santa Caterina, 18G) ospiterà la band capitanata da Gianluigi Lembo, che ha preso il posto lasciato da papà Guido, storico chansonnier e fondatore della taverna dei vip.

Al Planetario di Bari gli spettacoli dedicati alla scoperta dello Spazio e delle stelle con 'La storia dell'Universo' e 'Il piccolo Principe tra le stelle'.

Due divertenti clown, tanti palloncini e un folle inseguimento alla ricerca dei sogni. Si apre con un poetico e allegro spettacolo di clownerie, la Stagione dedicata alle famiglie del Teatro Radar di Monopoli. Domenica 26 novembre il palcoscenico accoglie alle ore 18 Balloon Adventures (consigliato a un pubblico a partire da 4 anni).

A Poggiorsini arriva “Cardoncello on the road”: tradizione, cultura, spettacolo, musica e possibilità di assaporare un prodotto per eccellenza del territorio murgiano: il Fungo Cardoncello.

Nel centro storico di Locorotondo si sono accese le luci di Natale creando una magia unica e inimitabile in un’atmosfera di incanto nel “borgo delle meraviglie”.

Sul palco del Teatro Piccinni La Tempesta, la tragedia di William Shakespeare tradotta, adattata e diretta da Alessandro Serra.

Al Multicinema Galleria, torna il Bari Brasil Film Festival (BBFF) con una quinta edizione incentrata sul tema della “trasformazione” intesa come evoluzione e riscatto attraverso la musica, la cultura, l’arte e le esperienze di vita dei protagonisti che, lottando ogni giorno contro le avversità, riescono a proiettarsi verso un futuro diverso.

Tante visite guidate alla scoperta delle meraviglie di Bari tra percorsi sotterranei, leggende, palazzi storici, teatri e percorsi nei boschi tra la macchia mediterranea d'autunno.