Eventi a Bari e provincia: cosa fare il 3 e il 4 dicembre 2022

Dicembre inizia con un fine settimana scoppiettante tra luminarie, percorsi di luce, sagre, spettacoli, mercatini e musica. Tanta la voglia di vivere in anticipo la magia del Natale e per questo molti centri della provincia hanno dato vita ad una serie di iniziative uniche e tutte diverse dove poter respirare l'affascinante atmosfera natalizia. Non mancheranno gli spettacoli a teatro per grandi e piccini e le numerose visite guidate alla scoperta delle meraviglie della città e della costa.

Per due giorni a Triggiano verremo trasportati nella magica atmosfera natalizia di Rovaniemi che, proprio come nel suggestivo villaggio finlandese, vedrà come epicentro degli eventi il magico Villaggio di Babbo Natale, pronto a trasmettere allegria ad adulti e bambini. Il 3 e 4 dicembre in piazza Vittorio Veneto è in programma Santa Claus is coming to Triggiano

40 artigiani provenienti da tutta Italia per esporre le proprie creazioni tutte (o quasi) in chiave natalizia. La magia del Natale sta per avvolgere Tenuta Monacelle in una favola mai raccontata tra canti e balli popolari, musica dal vivo, maghi e folletti, cori gospel e babbo natale.

Catello di Babbo Natale, Pista di Ghiaccio e poi casette in legno, mercatini di artigianato e tanti spettacoli dal vivo per animare le vie della città di Monopoli.

Nel Rione Aia Piccola, nel cuore di Alberobello si riaccende la seconda edizione de Il Presepe di Luce .Insieme ritorniamo alla magia dell'attesa colorando le strade del paese di nuovi giochi di luce e installazioni luminose con un percorso libero e gratuito.

Arriva Magie di Natale a Molfetta: nel Centro Storico dal 2 Dicembre 2022 un vortice di magia abbraccerà il cuore pulsante della Città di Molfetta con Eventi, Food, Spettacoli, Arte, Musica e Artigianato.

Anche a Santeramo Mercatini a Palazzo. Location d’eccezione il meraviglioso Palazzo Marchesale che, per tre giorni, diventera? un luogo ricco di addobbi, stand espositivi, musica, spettacoli, degustazioni e laboratori. Babbo Natale accogliera? grandi e piccini con i suoi elfi per scattare foto in casetta ed imbucare le letterine!

A Palese Sabato 3 dicembre, dalle ore 18:00 alle ore 23:00 e domenica 4 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 13:30, si terrà la 1° edizione della sagra D’u Chiacòne “fico secco”. Tradizione e nuova concezione dello street-food e del divertimento si compenetrano per dar vita ad un evento che vedrà la realizzazione di mercatini e punti ristoro dove sarà possibile acquistare, oltre che il goloso dolce, anche cibo da strada. Il Chiacòne ricorda tempi di ristrettezze, dove un dolce povero ma genuino costituiva l’unica leccornia disponibile: in quest’epoca è importante recuperare il valore dell’essenziale!

Per i piccoli e non solo ricordiamo il Family concert ormai un piacevole appuntamento fisso con la grande Musica sinfonica dedicato alle famiglie. Un ciclo di concerti dal repertorio classico, pensato su misura per un pubblico di tutte le età e proposto ad un orario pomeridiano, comodo anche per i giovanissimi e per gli anziani. Sempre per i piccoli al Planetario di Bari ci saranno gli spettacoli e i laboratori scientifici dedicati alla scoperta dell'universo e delle costellazioni. All'Abeliano per la rassegna A Teatro con Mamma e Papà in scena lo spettacolo IL MAGO DI OZ.

Imperdibile al Teatro Margherita la mostra internazionale Real Bodies Experience, lo straordinario viaggio all’interno del corpo umano per mostrare in modo sorprendente e innovativo il funzionamento dell’organismo e la struttura degli apparati che rendono l’uomo una macchina meravigliosa.

Calcio e omosessualità al centro del nuovo appuntamento della Stagione teatrale ‘Sconfinamenti’ del Teatro Kismet di Bari. Sabato 3 dicembre alle ore 21 e domenica 4 dicembre alle ore 18 va in scena Pochos. Lo spettacolo muove da un fatto realmente accaduto: sette anni fa, un giovane napoletano omosessuale lancia un post su una chat di appuntamenti gay con l’invito a giocare una partita di calcetto. Arrivano le prime adesioni e nel giro di qualche settimana “la partitella” diventa una consuetudine, tanto che i ragazzi decidono di costituirsi in una vera e propria squadra che si battezza col nome “Pochos”, scugnizzi in spagnolo, in onore del nomignolo del calciatore Lavezzi.

Nelle Grotte di Castelllana in scena l'affascinante spettacolo Hell in The Cave, che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della caverna della Grave come spazio scenico, nato da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante.

Numerose le visite guidate alla scoperta del patrimonio artistico, architettonico e storico di Bari tra palazzi, teatri, percorsi unici sotterranei e le escursioni tra forme carsiche, coste frastagliate e luoghi mai visitati.