Mercatini di Natale e Presepi da visitare a Bari e provincia: tutte le iniziative del periodo natalizio 2022

Li aspettiamo con gioia e trepidazione perchè regalano momenti di spensieratezza e ci ricordano quanto è bello il Natale: tornano a brillare le vie di Bari e provincia facendo da cornice ai meravigliosi mercatini e alle numerose manifestazioni a tema, i centri storici della provincia si vestono a festa e si respira profumo di cannella e zucchero filato, finalmente è tempo di Natale. Luminarie, piste di ghiaccio e villaggi di Babbo Natale tra elfi e renne, insieme alla Befana, restano il sogno di ogni bambino e di ogni adulto. E poi ancora souvenir, addobbi, ma anche dolci e vin brulé, musiche e bancarelle stracolme di oggetti di ogni tipo e stand enogastronomici attirano l'attenzione di grandi e piccini: una piacevole occasione per pensare ai regali gustando i prodotti tipici della tradizione natalizia pugliese.

A Noci il villaggio di Babbo Natale e i mercatini, i week end del gusto e gli spettacoli per i più piccoli. Dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, Noci si vestirà con i colori del Natale con tanti eventi magici in un borgo unico.

Blue Christmas, Sotto gli archi incantati, a Casamassima luci, eventi ed atmosfere magiche di Natale. Ritorna la magia del Natale, quest'anno 'Sotto gli archi incantati'. Il Paese Azzurro sarà un tripudio di luci, eventi ed atmosfere magiche che ci accompagneranno per tutto il periodo Natalizio.

Arriva Magie di Natale a Molfetta: nel Centro Storico dal 2 Dicembre 2022 al 7 Gennaio 2023 un vortice di magia abbraccerà il cuore pulsante della Città di Molfetta con Eventi,Food, Spettacoli, Arte, Musica e Artigianato.

Un castello di Babbo Natale, una pista di ghiaccio, mercatini e spettacoli: a Monopoli più di un mese di colori, luci ed eventi imperdibili, dai primi di Dicembre fino a Gennaio: Castello di Babbo Natale, Pista di Ghiaccio e poi casette in legno, mercatini di artigianato e tanti spettacoli dal vivo per animare le vie della città.

A Capurso, in occasione della vigilia della festa dell'Immacolata si organizza la Fanoje, la festa più antica di Capurso, in cui si mescolano significati sacri ed aspetti profani. Essa recupera la tradizione per cui la sera del 7 dicembre si dava inizio ai preparativi in vista delle celebrazioni del Santo Natale. Quest'anno ci saranno 2 serate. Il 7 e l'8 dicembre. Sarà un viaggio tra sapori, arte, musica di strada e tradizioni.

I mercatini di Natale di Apulia for Christmas: quasi 40 artigiani provenienti da tutta Italia per esporre le proprie creazioni tutte (o quasi) in chiave natalizia. La magia del Natale sta per avvolgere Tenuta Monacelle in una favola mai raccontata il 3 e 4 dicembre 2022.

Santa Claus is coming to Triggiano. Un grande evento per adulti e bambini si prepara a far vivere la magia delle festività nel comune barese, grazie al lavoro della Wonderland eventi, con il patrocinio del Comune di Triggiano.In arrivo il 3 e 4 dicembre un grande villaggio di Babbo Natale, che accoglierà i piccoli visitatori, ma anche spettacoli, concerti e attività collaterali totalmente gratuiti, per una due giorni all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

'La favola di Natale' a Locorotondo: eventi, spettacoli, luminarie e gastronomia.

A Polignano a Mare con Cera una volta Natale, un evento unico, multidisciplinare, diffuso. Un format innovativo che dall’8 dicembre all’8 gennaio animerà contemporaneamente il centro storico, ma anche una serie di punti del “paese nuovo”. Un calendario di ben undici serate (dalle 19.30 alle 22.30) con spettacoli dal vivo (8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 26, 29, 30 dicembre e 7 gennaio) con circo contemporaneo, arte di strada, giochi antichi, eventi verticali, presepe vivente, reading, musica, cantastorie senza amplificazione e una giornata (il 6 gennaio) interamente dedicata ai più piccoli.

Bari aspetta il 6 dicembre, si riaccendono le luci su San Nicola: torna la tradizionale fiaccolata e si festeggia tra popizze e cioccolata calda.

Nel Rione Aia Piccola, nel cuore di Alberobello si riaccende la seconda edizione de il Presepe di Luce .Insieme ritorniamo alla magia dell'attesa colorando le strade del paese di nuovi giochi di luce e installazioni luminose con un percorso libero e gratuito.

Il ritorno di Babbo Natale nell'antico castello, ma anche i 'presepi delle contrade' disseminati per i vicoli del borgo medievale, tombolate, spettacoli e visite guidate alla scoperta della storia della Kailìa peuceta, 'madre di Bari'. Sono le iniziative che, grazie alla sinergia di alcune associazioni e comitati del territorio, animeranno il periodo delle festività natalizie a Ceglie del Campo dall'8 dicembre 2022.

Articolo in aggiornamento