Eventi a Bari e provincia: cosa fare nel weekend del 8 e 9 luglio 2023

Dalle eccezionali versioni del pollo fritto accompagnate da birre strepitose alle pettole salate e dolci, al baccalà e pesce fritto magari passeggiando per le vie del centro storico: vi attende un super fine settimana all'insegna del gusto tra brindisi e risate nelle sagre della provincia dedicate alla cultura brassicola e ai prodotti della tradizione pugliese. E poi feste, spettacoli per bambini, musica e tantissime occasioni per visitare Bari, alcuni centri della costa barese e l'entroterra.

Date un'occhiata: qui l'agenda completa

Festival del pollo fritto a Casamassima

Dal 7 al 9 luglio Casamassima si prepara ad accogliere Oiza Chicken Beat & Bites, il primo festival dedicato al pollo fritto all'italiana. Tre giorni di cibo, buona musica e divertimento nel cuore verde della città barese, presso l'area verde tra via Carducci e via Piccinni. Oiza Chicken Beat & Bites è organizzato da Oiza Chicken, insegna del pollo fritto all'italiana in Puglia, con la partecipazione di Cibo Academy e il birrificio Birra Nova di Triggianello, e il patrocinio del Comune di Casamassima. Il programma di Oiza Chicken Beat & Bites.

Birra G'Nostra a Noci

Nel Centro storico di Noci, arriva la terza edizione di Birra G'Nostra il Festival dei micro-birrifici e della cultura brassicola.

Il Festival, nato dalla passione e dall’impegno dei ragazzi della birreria “Attenti al Luppolo” di Noci, insieme alla collaborazione di giovani professionisti e consulenti in un concetto di “rete di lavoro” che aiuti ad una crescita collettiva, in questa edizione si svolgerà nel week end del 7, 8 e 9 Luglio. Nel Centro Storico di Noci si alterneranno stand di birrifici artigianali e stand gastronomici con un percorso chiaro al visitatore anche grazie all'ausilio di mappe dedicate con vari punti gastronomici e brassicoli, punti espositivi, palchi performativi musicali e relativi servizi permettendo a chi avrà voglia di visitare in questi giorni la manifestazione avendo modo di visitare le aree del Centro Storico di Noci intrise di un ricco patrimonio storico e architettonico.

L’evento partirà alle 20:00 del venerdì e chiuderà gli stand all'1:00, riaprirà il Sabato dalle 18:00 fino all'1:00 e la Domenica sempre dalle 18:00 fino alle 24:00.

Birra di Notte a Capurso

A Capurso dal 7 al 9 Luglio con Birra di Notte, dalle 20:00 alle 00:00 presso il Parco Comunale "Sandro Pertini": una selezione di fritti, dalle pettole salate e dolci al baccalà e pesce fritto passando anche per una novità assoluta.

Festa di Sant'Elia a Locorotondo

Torna la festa in contrada Sant’Elia. Tradizionalmente legata a settembre, dopo il covid il comitato festa ha deciso di dare una svolta all’evento e farlo rientrare nel pieno della programmazione estiva. Il secondo fine settimana di luglio in contrada Sant’Elia a Locorotondo è stato organizzato un calendario civile e religiosi per fare festa e ritrovare il gusto di stare insieme in una delle tantissime contrade di Locorotondo. Sabato e domenica ci sarà la sagra dei prodotti tipici locali e, assaporandoli, si potrà assistere a due eventi musicali. Tutta la programmazione.

Spettacoli sotto lo chapiteau del MagdaClan

Con lo spirito guida di Pier Paolo Pasolini, regista del film «La Terra vista dalla Luna», la seconda edizione di «Bari Vista Dalla Luna» rende omaggio al circo contemporaneo con «Verde Effimero Circense», sette spettacoli dal 7 sotto lo chapiteau del MagdaClan, tra le compagnie più rappresentative del «nouveau cirque» in Italia. Allestito nel parco Gargasole, lo splendido spazio verde curato nell’ex Caserma Rossani da Ortocircuito con altre associazioni, il tendone di MagdaClan diventerà teatro non solo delle proprie creazioni, l’inedito «Equilibrium», al debutto assoluto (7, 8 e 15 luglio), e poi «2984» (9 luglio) e «Sic Transit» (11 e 12 luglio), ma ospiterà anche l’«Orlando» di Armamaxa (10 luglio), «Nel Castello di Barbablù» di Kuziba (13 luglio) e «Il fiore azzurro Tzigo» di Burambò (14 luglio). Tutti gli spettacoli programmati nell’arco di dieci giornate, sempre alle ore 21.30 e a ingresso libero.

Osservazioni astronomiche

Appuntamento Sabato 8 Luglio in una delle zone più suggestive del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra spazi aperti e sconfinati, per vivere un’esperienza unica dedicata all’osservazione del cielo stellato in una zona con scarsissimo inquinamento luminoso. Domenica 9 Luglio dalle ore 19:00 alle ore 23:00 appuntamento nuovamente a Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice per una notte dedicata all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Estate a Terlizzi

La bella stagione è arrivata, con le giornate più lunghe, le serate calde e tanta voglia di trascorrere del tempo libero all’aperto in giro per la città a riscoprirne tesori e bellezze. Le piazze, il parco, i giardini, il centro storico, il Chiostro delle Clarisse, il borgo di Sovereto, diventano luoghi d’incontro dove ritrovarsi e assistere a spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, festival, installazioni artistiche, iniziative che fondono amabilmente cultura e socialità. Tre mesi di manifestazioni per l’ESTATE A TERLIZZI che partirà il prossimo 7 luglio.

Art Nouveau

Alla scoperta del Palazzo Acquedotto Pugliese per la settimana di Art Nouveau: il programma prevede visite guidate sabato 8 e domenica 9 luglio presso il palazzo monumentale dell’Acquedotto Pugliese, ricco di dettagli sorprendenti di architettura e pittura dell’artista poliedrico Duilio Cambellotti.

Teatro

Al Nuovo Teatro Abeliano, in una doppia replica alle 18 e alle 20,30, va in scena lo spettacolo «L’incredibile viaggio di Frida» con protagonista Clara Luna Mørch Nani, per la regia di Frede Gulbrandsen e Paolo Nani (ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili). Una storia giocosa, realizzata in maniera totalmente artigianale, sul potere dell’amicizia, e veicolata attraverso l’universo visivo muto e colorato che caratterizza il celebre teatro di Paolo Nani (adatto per un pubblico dai 5 anni in su).

Visite guidate

Tante proposte alla scoperta di Bari, Giovinazzo, antichi casali e percorsi unici lungo la costa: Qui tutte le visite ed escursioni in programma

