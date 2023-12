Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 2 e 3 dicembre 2023

Dicembre parte con un fine settimana davvero scoppiettante: si respira l'aria natalizia nei vari centri della provincia grazie alle numerose iniziative a tema, installazioni luminose, mercatini e intrattenimenti per i piccoli con Babbo Natale. Non mancheranno i concerti, le mostre e le visite guidate alla scoperta del nostro territorio. Questa domenica ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici grazie all'iniziativa della Ministero della Cultura.

Date un'occhiata all'agenda completa degli eventi

Mangiare e bere a Bari: i consigli di Cibotoday

Il 3 dicembre si rinnova l’appuntamento con domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provincia.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, nel padiglione n. 20 della Fiera del Levante, si terrà l'ottava edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato ispirata alla cultura del ri-ciclo dedicata agli appassionati degli oggetti del passato (e non solo), con circa 170 espositori provenienti da tutta la Puglia e da molte regioni d'Italia che proporranno vintage, artigianato, modernariato, vinili, libri, illustrazioni, abbigliamento, giocattoli, orologi, cosmesi bio, piante e design.

Arriva in piazza Vittorio Veneto a Triggiano un grande appuntamento per celebrare le tradizioni natalizie con il meraviglioso Villaggio di Babbo Natale! È l'occasione perfetta per immergersi nell'atmosfera festiva tra spettacoli di magia sotto le stelle, artisti di strada, laboratori artigianali e delizie degli stand enogastronomici.

Dieci partner e venticinque cantine per due serate interamente dedicate alla promozione e alla valorizzazione del vino Primitivo DOP di Gioia del Colle. È in arrivo la terza edizione de “I Calici di San Martino” che, quest’anno, sarà riproposta in versione natalizia venerdì 1 e sabato 2 dicembre (ore 19:00) nei vicoli del centro storico.

Domenica 3 dicembre al teatro Radar di Monopoli (Ba) l’associazione “Il Tassello Mancante”, impegnata nella realizzazione di eventi a sfondo solidale, proporrà il concerto di Raphael Gualazzi, che sta girando i teatri italiani con il suo “Dreams tour”, con il quale sta promuovendo l’omonimo album di inediti pubblicato a ottobre.

Al Planetario con lo spettacolo 'La corsa della vita': dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, scopriremo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra.

Al via la sesta edizione della manifestazione, con un programma ricco di sorprese a partire da domenica 3 dicembre, in Piazza Aldo Moro a Casamassima. La manifestazione, diventata ormai uno degli appuntamenti più attesi del periodo festivo in tutto il circondario, quest’anno prenderà il via molto presto: l’attesissima accensione dell’Albero di Natale, alto ben 20 metri, è in programma in piazza Aldo Moro, domenica 3 dicembre alle 19.30.

Storie di luci, suoni e cartapesta. Eventi culturali, appuntamenti musicali, la casetta di Babbo Natale, mostra di presepi e laboratori artistici. Torna 'Per le strade del Natale', a Putignano.

Conversano s’illumina” per Borgo di Natale, il cartellone di eventi artistici, spettacoli, manifestazioni culturali, iniziative sportive e attività produttive promosso dal Comune di Conversano. L’inaugurazione ufficiale del cartellone natalizio avverrà domenica prossima, 3 dicembre, alle ore 17.30 in Piazza Castello con l’accensione delle luminarie e l’apertura delle principali attrazioni. Un programma ricchissimo quello di Borgo di Natale che da domenica e per tutti i fine settimana delle festività renderà Conversano un luogo magico per la gioia dei bambini di ogni età.

La Casa di Babbo Natale e il Grande Albero, concerti, teatro, mostre, circo, mercatini, presepi viventi e il Capodanno in Piazza. Questo e tanto altro per “Natale a Monopoli è già meraviglia” in programma dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Una interprete raffinata e popolare che incontra una grande Orchestra Sinfonica per un programma di musica di eccezionale qualità: domenica 3 dicembre al Teatro Petruzzelli ultimo appuntamento della rassegna “Notti di Stelle Winter” con Serena Autieri e l’Orchestra della Magna Grecia.