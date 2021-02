Bari-Cavese, le probabili formazioni: Ciofani torna a destra, in difesa chance per Minelli?

Turno infrasettimanale per la Serie C in occasione della 22ª giornata di campionato. Il Bari sarà impegnato alle 17:30 contro la Cavese al San Nicola. Reduce dalla bruciante sconfitta di Teramo che ha portato il divario dalla Ternana a 11 punti, il sodalizio biancorosso avrà questa volta un impegno sulla carta più semplice contro una squadra che occupa il penultimo posto in classifica, sebbene provenga da successo sul Bisceglie dello scorso turno.

Intanto ieri mattina il direttore sportivo Romairone ha commentato la chiusura del mercato che ha visto partire 6 giocatori, alcuni importanti come Simeri, D'Orazio, Montalto e Hamlili (anche se quest'ultimo era fuori dai piani del tecnico), e arrivare i 'soli' Rolando, Cianci e Sarzi Puttini. Il dirigente si è detto soddisfatto della rosa a disposizione di Auteri, ritenuta completa e assortita a tal punto da consentire anche eventuali variazioni tattiche, nonostante lo scetticismo di tanti tifosi. Ciò che è certo è che il Bari è ancora una volta 'condannato' a vincere: recuperare la Ternana sembra uno scenario impossibile ma c'è da blindare al più presto il sesto posto.

Come arriva il Bari

Auteri per questa partita dovrà fare a meno degli indisponibili Andreoni e Cianci e dello squalificato Semenzato. Nel 3-4-3 del tecnico siciliano Ciofani tornerà ad occupare la posizione di esterno destro, e il posto lasciato libero in difesa sarà preso da Minelli, affiancato da Sabbione e Di Cesare. A centrocampo toccherà ancora a De Risio e Lollo, con Rolando sull'out mancino. In attacco Marras, Antenucci e Candellone (quest'ultimo favorito su Citro).

Come arriva la Cavese

L'unico assente per mister Campilongo è Cuccurullo. Per il resto la formazione metelliana potrà disporsi col suo consueto 3-4-1-2: in porta Russo, terzetto difensivo con Matino, De franco e Lancini. A centrocampo De Marco e Ricchi sugli esterni, Scoppa e Matera in mezzo al campo. In avanti Bubas si muoverà alle spalle di Gatto e Gerardi.

Bari-Cavese, le probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Minelli, Di Cesare; Ciofani, Lollo, De Risio, Rolando; Marras, Antenucci, Candellone. All. Auteri

CAVESE (3-4-1-2): Russo; Matino, De Franco, Lancini; De Marco, Scoppa, Matera, Ricchi; Bubas; Gatto, Gerardi. All. Campilongo

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia

Assistenti: Bianchini - D'Angelo

IV: Di Marco

Diretta TV - Streaming: Sky (pay per view) - Eleven Sports