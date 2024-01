Altro rinforzo per il Monopoli: Luca Barlocco ha firmato fino a giugno 2024

Serie C Girone C

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Barlocco.

Terzino sinistro nato a Merate (Lc) il 20 febbraio 1995, svincolato, ha giocato nella scorsa stagione con la Virtus Entella. Tra le esperienze precedenti anche Vicenza, Piacenza, Alessandria, Pro Vercelli, Carrarese, Como, Novara, Juventus Primavera e Atalanta Primavera.

In totale sono 25 le presenze in serie B, 190 quelle tra serie C e playoff serie C, 43 quelle in Primavera e 20 le presenze nelle Nazionali Giovanili dall’U16 all’U20.

Barlocco ha scelto di indossare la maglia numero 95.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli