Andata primo turno Coppa Italia Promozione: i risultati delle squadre baresi

Tre vittorie e un pareggio: questo il bilancio dei team baresi nell'andata della Coppa Italia della Promozione, che ha emesso alcuni verdetti pronti ad essere confermati nelle gare di ritorno di giovedì 21 settembre. Anche se tutto può accadere.

In mattinata, allo stadio Curlo di Fasano, la Virtus Locorotondo ha avuto la meglio sul Carovigno grazie alla grande prestazione di Musli, autore di una doppietta, e ha fatto un grosso passo in avanti in vista dellla qualificazione al turno successivo. Buona la prima per il Capurso di Muzio Fumai, che ha travolto il Bitritto Norba con un pokerissimo ipotecando la qualificazione; qualificazione alla portata della Virtus Palese, vittoriosa sul Don Uva.

Tutto rimandato tra Atletico Acquaviva e Santeramo: il botta e risposta è maturato nel primo tempo. A campo invertito, il 21 settembre, si partirà a pari merito per decidere chi continuerà il cammino nella competizione.

Coppa Italia Promozione, i risultati dell'andata del primo turno