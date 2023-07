Arrivano le prime conferme in casa Corato: Frappampina e Dispoto restano in neroverde

Formalizzata la partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza pugliese, il Corato si è messo al lavoro per costruire la rosa che sarà guidata dal tecnico Salvatore Maurelli. In tal senso sono stati mossi i primi passi con le conferme di Federico Frappampina ed Ernesto Dispoto.

Fappampina, attaccantel classe 2001, disputerà la terza annata di fila in neroverde; nella passata stagione ha totalizzato 20 presenze e 3 reti. Rinnovo anche per Dispoto, difensore classe 1992 arrivato nello scorso mercato invernale dall'Unione Sportiva Mola: per lui 12 presenze e 2 gol totali.

Ernesto Dispoto (Foto Corato canali ufficiali)