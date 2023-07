Corato, la squadra non verrà iscritta al campionato di Eccellenza 2023/2024

Il Corato non prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza pugliese. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la decisione della società neroverde di non iscrivere alla stagione 2023/2024: le ragioni vanno ricercate nelle problematiche legate allo stadio e la ricerca degli sponsor. Solo qualche settimana fa il Corato aveva nominato Salvatore Maurelli come nuovo allenatore in vista del torneo.

"La dirigenza della USD Corato Calcio 1946, dopo un'attenta analisi e valutazione delle condizioni logistiche e strutturali attuali, ha preso la difficile decisione di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Eccellenza Pugliese girone A per la stagione calcistica 2023/24 -si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dal club- Questa decisione, presa dopo approfondite riflessioni e con grande senso di responsabilità, è stata basata sulla consapevolezza che le condizioni necessarie per affrontare la stagione con serenità e competere al massimo livello richiesto non sono garantite. La dirigenza desidera ringraziare tutti i tifosi, gli sponsor, i volontari e tutti coloro che hanno sostenuto la USD Corato Calcio 1946 nel corso degli anni".

Ai microfoni dell'emittente Antenna Sud, il dirigente Francesco Roselli si è espresso così sull'accaduto, pur non chiudendo definitivamente la porta ad un possibile ripensamento: "Quest'anno volevamo allenarci sul campo di Corato, ma ci sono problemi con il manto erboso. Il procedimento è stato presp perché per noi è difficile andare avanti, tuttavia se un pool di impenditore vuole accompagnarci in una settimana la decisione si può prendere".