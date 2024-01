Ascoli-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Bari si è rilanciato grazie alla vittoria contro la Ternana, salendo a quota 26 punti, a -2 dalla zona play-off. Decima in classifica e in serie utile da tre turni, la squadra di Pasquale Marino è attesa dalla trasferta di Ascoli di domenica 21 gennaio alle 16:15, valevole per la 21ª giornata di Serie B.

Dopo aver accolto Puscas, terzo rinforzo del calciomercato invernale dopo Kallon e Lulic, i biancorossi proveranno a dare continuità al momento positivo con l'ambizione di rosicchiare altri punti alle squadre che li precedono e disputare un girone di ritorno che li veda protagonisti, contrariamente a quanto avvenuto a una prima metà di stagione contraddistinta da tante difficoltà.

L'Ascoli, ad ogni modo, si profila come un avversario ostico poiché necessita di muovere una classifica che lo vede al terzultimo posto con 18 punti: Fabrizio Castori e i suoi sono reduci dai pareggi contro due squadre in ottima salute come Cittadella e Parma ma non vincono dal 16 dicembre scorso quando, ebbero la meglio 1-0 sul Catanzaro.

Come arriva l'Ascoli

Contro i Galletti, il tecnico dei piceni dovrà fare a meno dello squalificato Bellusci, degli infortunati Bogdan, Caligara, Kraja e di Bayeye, impegnato in Coppa d'Africa. Il 3-5-2 dei bianconeri, con in porta l'esperto Viviano, dovrebbe prevedere la presenza del nuovo arrivato Vaisanen per completare il terzetto difensivo con Quaranta e Botteghin. A centrocampo probabile la presenza di Masini e Giovane accanto Di Tacchio con Falzerano e Falasco a presidiare le corsie esterne. In attacco sembra certo del posto Pedro Mendes, mentre Pablo Rodriguez è in ballottaggio con Nestorovski col macedone favorito.

Come arriva il Bari

Per la sfida contro i marchigiani Pasquale Marino potrà tornare a contare su Ménez, al rientro dalla squalifica. Oltre agli infortunati Di Cesare, Diaw, Koutsoupias e Maiello mancherà anche Aramu, ufficialmente per una contusione al piede (è in uscita ndr). Subito a disposizione il nuovo arrivato Puscas che partirà dalla panchina. Il 4-3-3 dei biancorossi con Brenno tra i pali, dovrebbe vedere la difesa composta da Dorval, Matino (che appare in vantaggio su Zuzek), Vicari e Ricci. Conferme a centrocampo, reparto in cui agiranno Edjouma, Benali e Maita, e in attacco, con Kallon, Nasti e Sibilli.

Ascoli-Bari: le probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Vaisanen, Quaranta, Botteghin; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Giovane, Falasco; Nestorovski, P. Mendes. All. Castori

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Matino, Vicari, Ricci; Edjouma, Benali, Maita; Kallon, Nasti, Sibilli. All. Marino

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Passeri - Fontemurato

IV: Gigliotti

VAR: Miele

AVAR: Gariglio

Ascoli-Bari: i precedenti

Ascoli e Bari si sono affrontate in 50 gare ufficiali tra Serie A, Serie B, Serie C e Coppa Italia. Il bilancio è di poco a favore dei bianconeri, che hanno vinto 18 incontri, mentre sono 15 i successi biancorossi e 17 le gare finite in parità. Nei 26 precedenti in terra marchigiana, 11 vittorie dei padroni di casa, 6 dei Galletti e 9 pareggi.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate alla 12ª giornata, nell'incontro disputato il 4 novembre 2023, vinto 1-0 dal Bari con un gol di Sibilli all'80'.

Il Bari s'impose col medesimo punteggio anche nell'ultimo precedente disputato in casa dei bianconeri, alla 28ª giornata del campionato 2022-2023: era il 5 marzo 2023 e il match fu deciso da un rigore trasformato da Cheddira al 48'.

Ascoli-Bari: dove vederla in tv e in streaming

Ascoli-Bari, gara della 21ª giornata di Serie B, in programma domenica 21 gennaio 2024 alle 16:15 allo Stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 251) e Sky Sport Calcio e in streaming su Dazn, SkyGO e Now.