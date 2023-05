Audace Cerignola-Monopoli, ecco l'orario della sfida

Serie C Girone C

L'orario del match Audace Cerignola-Monopoli, valevole per il secondo turno dei playoff, è stato ufficializzato: la partita che andrà in scena allo stadio Monterisi inizierà alle ore 18:00. Come da regolamento, i biancoverdi sono costretti a vincere per continuare il proprio cammino nella postseason; gli ofantini invece avranno a disposizione due risultati su tre al netto del miglior piazzamento in classifica.