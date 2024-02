Calciomercato Bari: ecco Guiebre. Zuzek-Lecco in standby, Aramu può restare fuori

Alle 20:30 chiuderà la sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo del Bari Ciro Polito è a Milano, sede delle trattative, per definire le ultime operazioni in entrata e in uscita.

Poco fa il club biancorosso ha annunciato ufficialmente l'ingaggio in prestito di Abdoul Guiebre, laterale del Modena che arriva in prestito con diritto di riscatto per dare un'alternativa a Ricci sulla fascia sinistra. Per tesserare il 27enne burkinabé i biancorossi, con la lista over piena, sembravano oreintati a cedere in prestito Zan Zuze al Lecco in prestito fino al termine della stagione, ma vista la difficoltà ad arrivare a un altro centrale (cirxolavano i nomi di Diego Stramaccioni, classe 2001 della Juventus, e di Davide Bettella, 2000 del Monza.) lo sloveno va verso la permanenza.

A questo punto a restare fuori lista potrebbe essere Mattia Aramu, che è un over, e ha rifiutato tutte le destinazioni proposte finora (Cosenza e Ternana).

Per quanto riguarda le operazioni di minor rilievo, Andrea Astrologo, mai impiegato in stagione, si trasferisce in prestito alla Lucchese nel Girone B di Serie C.