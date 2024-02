Polito sul mercato del Bari: "Centrati gli obiettivi che avevamo stabilito"

Il calciomercato invernale si è concluso e il Bari ha registrato come solo arrivo nell'ultima giornata Abdoul Guiebre. L'esterno burkinabé del Modena è stato il quarto acquisto dei Galletti in questa finestra di riparazione dopo Lulic, Kallon e Puscas. La nota negativa è la mancata partenza di Aramu che rimarrà a Bari fuori lista.

Al termine delle trattative Ciro Polito ha commentato la sessione appena conclusa ai microfoni dei cronisti presenti: "Abbiamo fatto quel che volevamo fare. Abbiamo preso Lulic in mezzo, Puscas in attacco, Kallon come esterno e Guiebre a sinistra. Il club ha centrato tutti gli obiettivi prefissati. Abbiamo avuto tante difficoltà con gli infortuni. Diaw tornerà entro venti giorni, Maiello entro un mese. Peccato per Koutsoupias, la cui stagione è finita".

Sulle trattative che non si sono concretizzate: "Aramu e Zuzek potevano andare al Cosenza, prendendo Calò ed un loro under, Fontanarosa. Per Aramu ho avuto una richiesta anche dalla Ternana, ma lui ha rifiutato entrambe le destinazioni. Dovremo fare delle valutazioni, e proprio Aramu al momento è sacrificato, anche se è arrivato in estate, l'ho detto anche al procuratore. Abbiamo fatto altre scelte".

Rinviato l'acquisto di un'altra mezzala: "A centrocampo siamo al completo, abbiamo quattro mezzali, appena rientra Maiello siamo a posto. In attacco abbiamo otto giocatori offensivi per tre ruoli. Ora abbiamo tre centravanti, Nasti, Diaw e Puscas".

Polito ha concluso il suo intervento con un commento sul clima di contestazione e di delusione che si respira a Bari: "In due anni e mezzo questo è il primo momento di difficoltà della mia gestione. La contestazione dei tifosi dopo la sconfitta con la Reggiana è stata civile. Questo però è il momento di restare uniti. Abbiamo un obiettivo ed è migliorare la situazione attuale. Ci teniamo a dare soddisfazione alla città".