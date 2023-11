Bari-Ascoli 1-0: una prodezza di Sibilli sfata il tabù San Nicola

Il Bari può finalmente festeggiare la prima vittoria in casa della stagione dopo aver battuto 1-0 l'Ascoli nel match della 12ª giornata di Serie B.

Dopo cinque pareggi consecutivi tra le mura amiche la squadra di Pasquale Marino è riuscita a sfatare il tabù delle gare in casa, dove la vittoria mancava addirittura dallo scorso 2 giugno nella semifinale play-off contro il Südtirol.

Grazie al gol di Giuseppe Sibilli a dieci minuti dal termine è arrivato il secondo successo di fila che ha dato continuità alla vittoria di Brescia facendo salire i biancorossi momentaneamente al settimo posto in classifica con 17 punti.

Il terzo sigillo stagionale dell'ex Pisa ha stappato una partita che fino a quel momento era rimasta incollata sui binari del pari. La crescita nell'atteggiamento e nell'aggressività che desiderava il tecnico dei Galletti alla vigilia sembra esserci stata, è evidente però che la squadra deve ancora affinare gli automatismi e affidarsi meno alle iniziative dei singoli. Sabato 11 novembre alle 14 il Bari tornerà a giocare in trasferta facendo visita alla Feralpisalò, fanalino di coda del campionato: un'altra preziosa occasione per recuperare terreno e prolungare il momento positivo.

Bari-Ascoli: la cronaca

Al 4' cross di Koutsoupias deviato da Bellusciche per poco non beffa Barosi. Un minuto più tardi ancora il Bari a intasare l'area di rigore marchigiana, batti e ribatti interrotto dal fischio dell'arbitro per fallo in attacco di Nasti. Sugli sviluppi di un corner ci prova anche Pucino con un destro velleitario che termina alto sopra la traversa. Dopo un quarto d'ora primo giallo della partita: ammonito Vicari per un'entrata scomposta su Nestorovski. Al 18' grande riflesso di Brenno sul colpo di testa di Di Tacchio. Il brasiliano resta a terra dolorante per qualche istante ma dopo essere soccorso dallo staff medico è in grado di riprendere la gara. Allo scoccare della mezz'ora Sibilli prova il destro dal vertice dell'area, il pallone indirizzato sul primo palo si spegne sul fondo. Nestorovski al 41' prova a sorprendere Brenno dalla distanza, attento il portiere del Bari che fa sua la sfera sul tiro del macedone. Durante i minuti di recupero un errato disimpegno di Zuzek concede una grossa opportunità a Falzerano, il suo tiro però finisce a fil di palo alla sinistra di Brenno.

Nessuna sostituzione per i due allenatori alla ripresa delle ostilità. Il Bari prova come nel primo tempo a stazionare nella metà campo degli ospiti che però si difendono bene. Al 58' prime sostituzioni per Viali: dentro Adjapong e Mendes per Bellusci e Rodriguez. Al 69' prima vera oppoortunità della gara per Nasti che a fatica riesce a girarsi e a calciare col destro dall'interno dell'area, il tiro viene però deviato in angolo. Minuto 72: scocca l'ora di Maita e Aramu dentro al posto di Koutsoupias e Nasti. Il punteggio si sblocca a 10' dal 90': ancora volta è Sibilli a far urlare il San Nicola con una grande azione personale com'era avvenuto contro il Modena. Strappo da metà campo del numero 20 biancorosso che si accentra Viali prova a correre ai ripari con Manzari per Di Tacchio. All'83' ci prova Ricci in acrobazia ma il pallone finisce comodo tra le braccia di Barosi. Rischia il Bari all'85': Falzerano mette un pallone insidioso in area, Pucino riesce a deviare in corner. Falzerano ci prova ancora all'88' con un tiro smanacciato in corner da Brenno. Altri due cambi per Marino all'87': Bellomo e Frabotta fanno rifiatare Sibilli e Ricci. Il portiere brasiliano del Bari è ancora una volta chiamato all'intervento sul piazzato dal limite di Falasco deviato in angolo. Bello l'abbraccio col pubblico dopo il triplice fischio.

Bari-Ascoli 1-0: il tabellino

Bari (3-4-1-2): Brenno; Pucino, Vicari, Zuzek; Dorval, Acampora Koutsoupias (72' Maita), Ricci (87' Frabotta); Sibilli (87' Bellomo); Diaw, Nasti (72' Aramu). A disp.: Pissardo, Matino, Achik, Astrologo, Faggi, Edjouma, Akpa-Chukwu, Morachioli. All. P. Marino

ASCOLI (4-4-2): Barosi; Bayeye, Bellusci (57' Adjapong), Quaranta, Falasco; Caligara (71' Gnahorè), Di Tacchio (81' Manzari), Giovane (71' Milanese), Falzerano; Nestorovski, Rodriguez (57' Mendes) A disp.: Bolletta, Alato, Haveri, Millico, D'Uffizi, Masini, Rossi. All. W. Viali

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Raspollini – Cipriani

IV: Luongo

VAR: Paterna

AVAR: Cosso

Marcatori: 80' Sibilli (B)

Note - ammoniti 14' Vicari (B), 37' Ricci (B), 43' Di Tacchio (A), 51' Giovane (A), 54' Acampora (B), 90'+1 Milanese (A), 90'+7 Adjapong (A). Recupero: 4', 6'

Spettatori: 16.011 (8.809 abbonati, 363 tifosi ospiti)