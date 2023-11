Bari-Ascoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Tornato alla vittoria a due mesi di distanza dall'ultima volta grazie al successo in rimonta sul campo del Brescia, il Bari attende l'Ascoli al San Nicola per il 12º turno di Serie B.

La squadra di Pasquale Marino, apparsa più a suo agio con le richieste del nuovo tecnico, è consapevole di essere in un momento in cui può dare una sterzata alla propria stagione, finora avara di successi. Per riuscirci è necessario trovare continuità di risultati e prestazioni, nonché il primo successo stagionale al San Nicola. In casa finora sono arrivati cinque pareggi in altrettante gare e l'ultima vittoria risale al 2 giugno (1-0 in semifinale dei play-off contro il Südtirol).

Come arriva il Bari

Per la sfida ai marchigiani Pasquale Marino dovrà fare a meno Di Cesare, squalificato, e di Benali fermato da un fastidio muscolare. A questi si sommano agli infortunati di lungo corso Ménez e Maiello. In compenso per la gara di sabato torna arruolabile Maita, recuperato dopo aver smaltito l'infortunio muscolare che l'ha tenuto ai box oltre un mese. Regolarmente a disposizione Bellomo e soprattutto Vicari la cui presenza era in dubbio salvo poi essere confermata da Marino in conferenza stampa. Contro i bianconeri potrebbe essere riproposta la soluzione tattica della difesa a tre: in tal caso davanti a Brenno potrebbero agire Pucino, Vicari e Matino (favorito su Zuzek). Dorval e Ricci i cursori esterni con Acampora mediano affiancato da Koutsoupias e Sibilli, quest'ultimo con licenza di svariare alle spalle delle due punte Nasti e Diaw.

Come arriva l'Ascoli

Oltre allo squalificato Viviano, Viali al San Nicola non avrà a disposizione neanche gli infortunati Bogdan, Botteghin e Kraja. Il probabile schieramento dei bianconeri dovrebbe prevedere Barosi tra i pali, con la linea difensiva formata da Adjapong (favorito su Bayeye a destra) Bellusci e Quaranta al centro e Falasco (nome accostato ai Galletti in estate). A centrocampo probabile l'impiego di Di Tacchio, Gnahoré e Caligara, con Falzerano trequartista dietro Pedro Mendes e Nestorovski.

Bari-Ascoli: probabili formazioni

BARI (3-4-1-2): Brenno; Pucino, Vicari, Matino; Dorval, Koutsoupias, Acampora, Ricci; Sibilli; Nasti, Diaw. All. Marino

ASCOLI (4-3-1-2): Barosi; Adjapong, Bellusci, Quaranta, Falasco; Di Tacchio, Gnahoré, Caligara; Falzerano; Nestorovoski, P. Mendes. All. Viali

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Raspollini – Cipriani

IV: Luongo

VAR: Paterna

AVAR: Cosso

Bari-Ascoli i precedenti

Bari e Ascoli si sono affrontate 49 volte in gare ufficiali. Nel testa a testa sono in lieve vantaggio i marchigiani con 18 successi contro i 14 dei pugliesi, mentre altri 17 confronti sono terminati in parità. I due precedenti più recenti risalgono allo scorso campionato di Serie B: all'andata al San Nicola vinse l'Ascoli (0-2) con i gol di Simic e Dionisi, mentre al ritorno al Del Duca la spuntò il Bari (0-1) grazie a un rigore di Cheddira.

Bari-Ascoli: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 12ª giornata di Serie B Bari-Ascoli, in programma allo stadio San Nicola di Bari alle 14:00 di sabato 4 novembre 2023, verrà trasmessa su Dazn e su Sky Sport (canale 252) e sarà visibile in streaming anche su NOW e SkyGO.