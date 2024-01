Buon compleanno Bari: 116 anni di storia tra gioie, dolori e la fede incrollabile dei tifosi

Oggi ricorre una data speciale per il Bari: si celebrano, infatti, i 116 anni dalla sua fondazione, avvenuta il 15 gennaio 1908 in un retrobottega di via Roberto da Bari con il nome di Bari Foot-Ball Club, su impulso di Floriano Ludwig, commerciante barese di origini austriache che fu uno dei pionieri del calcio pugliese.

Da allora è trascorso oltre un secolo di storia, in cui il Bari calcio ha cambiato nomi e protagonisti, vissuto alti e bassi, traumatici cambiamenti societari, promozioni, retrocessioni, calcioscommesse e fallimenti, ma in cui il comune denominatore è sempre stata la passione della sua tifoseria. Il popolo biancorosso, spesso critico ma costantemente innamorato, non ha mai abbandonato la squadra, neanche quando è ripartita dai Dilettanti nell'estate del 2018.

Con l'avvento della famiglia De Laurentiis con cui i Galletti hanno vissuto prima il ritorno tra i professionisti e poi una difficile ascesa tra i cadetti, tutta la città ha sognato il ritorno in Serie A. Un sogno sfumato nella maniera più crudele, a 120" dal triplice fischio della finale play-off col Cagliari persa l'11 giugno 2023. Un dramma sportivo, nel tipico stile della storia biancorossa, ma a distanza di mesi da quella atroce delusione, tra i supporter serpeggia ancora la speranza di poterci riprovare, nonostante una prima parte di stagione fortemente al di sotto delle aspettative.

Nei giorni scorsi il Museo del Bari, in collaborazione con CasaBari e col patrocinio di Palazzo di Città, ha organizzato una serie di eventi per festeggiare il 116° compleanno del Bari, che si concluderanno questa sera alle ore 19.00, presso l'ex Tesoreria comunale con la presenza del "Cobra" Sandro Tovalieri, uno dei bomber più amati nella storia del club insieme a Igor Protti, e di altre vecchie glorie biancorosse.