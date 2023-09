Bari-Catanzaro 2-2, le pagelle: Koutsoupias gol e sostanza, Edjouma impalpabile

Un punto per il Bari nella sfida casalinga con il Catanzaro della 6ª giornata di Serie B. Partita dai due volti per i biancorossi che - pur passando in vantaggio - hanno avuto un approccio non dei migliori alla gara, chiudendo il primo tempo sotto di un gol.

Confortante la reazione avuta nella ripresa che è valsa il 2-2 finale. Tra tre giorni si torna in campo per il big match sul campo del Parma.

Bari-Catanzaro: le pagelle dei Galletti

Brenno 5,5: Decisamente non impeccabile in occasione del gol di Sounas. In alcuni frangenti appare ancora troppo incerto.

Dorval 6: Soffre più del solito contro Vandeputte, specialmente nel primo tempo. Va meglio nella ripresa quando Mignani lo sposta in posizione più avanzata. Dal 90'+3 Achik: sv

Di Cesare 6: Nel primo tempo un po' in difficoltà come il resto dei compagni, limita bene Donnarumma.

Vicari 6: Partita tutto sommato attenta, ad eccezione di un rischio corso su Biasci.

Frabotta 5,5: Protagonista in negativo sui due gol degli ospiti. Sul primo si fa prendere il tempo da Sounas, sul secondo sbaglia la scalata permettendo il cross a Katseras. Si riscatta parzialmente crossando il pallone del 2-2.

Koutsoupias 7: Torna titolare dopo essere rimasto a guardare nella gara col Pisa e lo fa da protagonista realizzando una doppietta tra primo e secondo tempo. Dal 67' Pucino 6: Inserito per dare solidità alla difesa nell'ultima parte di gara.

Maiello 6: Meno brillante del solito, resta spesso intrappolato nel traffico della mediana.

Acampora 5,5: Tanti errori in appoggio per il centrocampista arrivato dal Benevento, meno positivo rispetto alla gara di Pisa. Dal 78' Maita: sv

Edjouma 4,5: Primo tempo da incubo. Sembra paurosamente indietro dal punto di vista fisico, ma anche col pallone tra i piedi non ne indovina una. Dal 46' Morachioli 6: Il suo ingresso non cambia volto al Bari ma sicuramente

Sibilli 6,5: A volte è difficile capire in quale zona stia giocando, ma quando si accende è periocoloso: propizia l'1-0 con un tiro respinto male da Fulignati, poi nella ripresa prende una traversa clamorosa. Dal 67' Diaw 6: Entra per disputare l'ultimo spezzone ma non riesce a incidere.

Nasti 5,5: Giornata complicata per l'attaccante scuola Milan che non riesce ad avere palloni giocabili.

Bari-Catanzaro 2-2 il tabellino

BARI (4-3-2-1): Brenno 5,5; Dorval 6 (90'+3 Achik sv), Di Cesare 6, Vicari 6, Frabotta 5,5; Koutsoupias 7 (67' Pucino), Maiello 6, Acampora 5,5 (78' Maita sv); Sibilli 6,5 (67' Diaw 6), Edjouma (46' Morachioli 6); Nasti 5,5. A disp.: Farroni, Benali, Bellomo, Zuzek, Akpa-Chukwu, Ricci, Aramu. All. Mignani 6.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 5; Katseris 6 (76' Miranda 4), Scognamillo 5,5, Brighenti 6, Veroli 5,5; Vandeputte 6,5, Pompetti 6 (68' Ghion 6), Verna 6,5, Sounas 6,5 (68' Brignola 6); Biasci 6 (76' Iemmello sv), Donnarumma 5,5 (57' Stoppa 6). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, D'Andrea, Pontisso, Ambrosino. All. Vivarini 6.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Vivenzi - Scatragli

IV: Vingo

VAR: Paterna

AVAR: Longo S.

Marcatori: 28', 58' Koutsoupias (B) 30' Sounas (C), 45'+1 Verna (C),

Note - ammoniti: Veroli (C),77' Diaw (B), 81' Miranda (C). Espulsi: Vivarini (C) per proteste, 83' Miranda (C) per doppia ammonizione. Recupero: 1', 5'

Spettatori: 20.431 (8.794 abbonati; 1.290 tifosi ospiti)