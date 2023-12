Bari-Cosenza 0-0, le pagelle: Benali il migliore, Nasti non graffia

Il Bari si è dovuto accontentare di un solo punto nel match contro il Cosenza. A parte un palo colpito da Benali, i biancorossi sono stati protagonisti di una partita che ha messo in evidenza le solite difficoltà della squadra a far gol.

Buono l'atteggiamento del primo tempo, meno quello della ripresa in cui la squadra di Marino è sembrata più attendista. Si torna in campo tra tre giorni a Marassi contro la Samp per l'ultima del 2023.

Bari-Cosenza, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Completamente ristabilito dopo l'infortunio della scorsa partita, risponde presente quando viene chiamato in causa.

Dorval 6: Rischia poco dietro ma si vede meno del solito nell'accompagnamento della manovra.

Di Cesare 6: Non al meglio della condizione, regge un tempo, poi è costretto ad uscire per un attacco influenzale.Dal 46' Zuzek 6: Chiamato a sostituire il capitano, disputa un secondo tempo senza sbavature.

Vicari 6: Concede poco o nulla, prova anche a impensierire Micai con un paio di colpi di testa sugli sviluppi di calci d'angolo.

Ricci 5,5: Non corre grossi rischi in difesa ma accompagna poco l'azione offensiva e in una di queste occasioni si fa ammonire rimediando un giallo che gli farà saltare la trasferta con la Samp.

Edjouma 5,5: Marino gli dà fiducia dal 1' (solo la seconda presenza da titolare in stagione). Resta in campo con la sua andatura ciondolante per quasi tutta la partita ma non trova il modo di incidere. Dall'83' Acampora: sv

Benali 6,5: Il centrocampista libico è tra i migliori dei biancorossi. Dà ordine alla manovra e nel primo tempo Colpisce un clamoroso palo.

Maita 6: Si conferma in crescendo rispetto alle recenti apparizioni. Dal 76' Bellomo 5,5: Ingresso in campo un po' anonimo.

Achik 5,5: Il più intraprendente dell'attacco del Bari, ma nel primo tempo ha il torto di fallire una delle occasioni più nitide della partita. Si perde quasi sempre nell'ultima giocata. Dall'76' Aramu 5,5: In campo per poco più di quarto d'ora, si vede solo con un colpo di testa debole.

Nasti 5: Contro la sua ex squadra ha una sola occasione con un colpo di testa in torsione nel primo tempo. Fa lavoro sporco ma non riesce a essere incisivo in area di rigore. Dall'83' Ménez: sv

Sibilli 5,5: Al rientro dopo il turno di squalifica non riesce a incidere sul match. Si vede giusto per un bell'assist non capitalizzato da Achik.

Bari-Cosenza 0-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Brenno 6; Dorval 6, Di Cesare 6 (46' Zuzek 6), Vicari 6, Ricci 5,5; Edjouma 5,5 (83' Acampora sv), Benali 6,5, Maita 6 (76' Bellomo 5,5); Achik 5,5 (76' Aramu 5,5), Nasti 5 (83' Ménez sv), Sibilli 5,5. A disp.: Pissardo, Matino, Faggi, Pucino, Ahmetaj, Morachioli, Frabotta. All. Marino 5,5.

COSENZA (3-5-2): Micai 6,5; Meroni 6, Venturi 6, Fontanarosa 6,5 (74' Sgarbi sv); Rispoli 6 (56' Cimino 6), Zuccon 6 (56' Calò 6), Praszelik 5,5, Florenzi 5,5 (46' Voca 6), Martino; Tutino 5 (84' Crespi sv), Mazzocchi 6. A disp.: Marson, Forte, D'Orazio, Zilli, Viviani, La Vardera. All. Caserta 6.

Arbitro: Gualtieri di Asti

Assistenti: Pagliardini – D’Ascanio

IV: Di Cicco

VAR: Aureliano

AVAR: Santoro

Note - ammoniti: 12' Di Cesare (B), 16' Ricci (B), 31' Benali (B), 36' Florenzi (C), 58' Cimino (C), 69' Sibilli (B), 80' Praszelik (C). Al 90'+2 Espulso Praszelik (C) per doppia ammonizione. Recupero: 2', 3'. Corner: 7-7.

Spettatori: 17.646 (8.809 abbonati; 1.290 tifosi ospiti)