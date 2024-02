Bari-Feralpisalò 1-0: un rigore di Sibilli decide la sfida coi gardesani

Missione compiuta per Beppe Iachini e il Bari che hanno centrato la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo 1-0 la FeralpiSalò nel match della 25ª giornata.

La sfida del San Nicola è stata decisa ancora una volta da Giuseppe Sibilli, recuperato in extremis e nonostante una prestazione non brillantissima, ancora determinante grazie a un calcio di rigore trasformato al 78'. Nono gol in campionato per l'attaccante napoletano, sempre più trascinatore dei suoi.

Una vttoria sporca, meno netta rispetto a quella con il Lecco, ma non per questo meno importante conferma l'effetto positivo prodotto sui biancorossi dal cambio di guida tecnica: anche in una partita spigolosa e con poche occasioni si è vista una squadra sempre tenace nei contrasti, capace di aggredire l'avversario senza dargli troppo modo di ragionare.

Per i Galletti, che in questa stagione erano riusciti a vincere due partite consecutive in una sola occasione (tra ottobre e novembre, battendo Ascoli e Brescia), è un risultato molto importante poiché consente loro di portarsi a quota 33 punti, riavvicinandosi con decisione alla zona play-off. Scavalcato momentaneamente il Modena che giocherà domenica pomeriggio sul campo del Venezia. Il ritorno in campo dei biancorossi, invece, è in programma sabato 24 febbraio alle 14 a Bolzano contro il Südtirol.

Bari-Feralpisalò: la cronaca

Subito pressione alta del Bari nei primi minuti di partita. Al 6' ci prova Maita ma il pallone viene deviato in corner da Bergonzi Il primo tiro, dopo diverse azioni nell'area ospite senza trovare sbocchi, è di Puscas, di testa sugli sviluppi di un corner, la conclusione però non inquadra lo specchio. Il primo giallo della gara lo prende Di Cesare al 23', un cartellino pesante perché il capitano era diffidato e salterà la prossima partita a Bolzano contro il Südtirol. Al 24' tentativo su calcio piazzato dai 30 metri di Butić, conclusione potente ma imprecisa. La Feralpi si affaccia in avanti al 40' con una conclusione al volo di Balestrero su assist di Dubickas, il pallone però termina fuori. Al minuto 42 il Bari reclama per un tocco di mano di Kourfalidis, Santoro però non rileva alcuna infrazione e lascia correre. Lo stesso Kourfalidis, approfittando di un'azione nata da un errato disimpegno di Dorval, al 45' esplode un sinistro che sfila di poco fuori alla destra di Brenno. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un primo tempo non esaltante. Bari poco pericoloso, ma tenace nella riconquista del pallone.

Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo con gli stessi 22 dei primi 45'. In avvio azione manovrata del Bari che va al tiro con Sibilli, conclusione masticata sul primo palo facilmente parata da Pizzignacco. Episodio spartiacque al 57': Santoro fischia calcio di rigore per il Bari per un tocco di mano di Kourfalidis sul tentativo di cross di Sibilli ma poi cancella la sua decisione dopo aver rivisto l'azione al monitor poiché la sfera non colpisce il braccio ma la schiena del difendente verdazzurro. Doppio cambio per Zaffaroni al 62': fuori Butic e Dubickas per La Mantia e il barese Manzari. Primo cambio anche nel Bari: Kallon prende il posto di uno spento Ménez (a dir poco contrariato dalla sostituzione). Maita al 66' è costretto a lasciare il terreno di gioco dopo un contrasto: al suo posto Lulić. Proprio il croato al 76' va al tiro dal limite dell'area e trova la respinta col braccio di Di Molfetta, stavolta Santoro indica il dischetto senza indugi. Dagli undici metri va Sibilli che spiazza Pizzignacco e porta in vantaggio il Bari. Tra gli ospiti Pietrelli prende il posto di Balestrero. Premono i biancorossi alla ricerca del raddoppio con Kallon tra i più attivi. All'85' Manzari riesce ad entrare nell'area biancorossa e a provare il piattone sinistro sul secondo palo, Brenno si distende e respinge. Zaffaroni effettua altre due sostituzioni all'89' inserendo Attys e Tonetto per Di Molfetta e Felici. Di Vesare va a un soffio dal raddoppio di testa, poi resta a terra dolorante ma per fortuna è in grado di riprendere la gara. Durante i 6' di recupero Matino per Sibilli e Nasti per Puscas. L'ultimo brivido del match al 98' su un cross di Tonetto che attraversa tutta l'area biancorossa senza che nessuno riesca a deviare e il Bari può esultare per la seconda vittoria consecutiva.

Bari-Feralpisalò 1-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (66' Lulić), Benali, Edjouma; Sibilli (90'+3 Matino); Ménez (63' Kallon), Puscas (90'+3 Nasti). A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Pucino, Acampora. All. Iachini

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero (79' Pietrelli), Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (88' Attys), Felici (88' Tonetto); Dubickas (62' La Mantia), Butić (62' Manzari). A disp.: Liverani, Volpe, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Letizia. All. Zaffaroni

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Massara – Catallo

IV: Sacchi G.

VAR: Gariglio

AVAR: Muto

Marcatori: 78' rig. Sibilli (B)

Note - ammoniti: 23' Di Cesare (B), 61' Sibilli (B), 72' Lulić (B), 89' Attys (F). Recupero: 1', 6'

Spettatori: 15.412 (8.809 abbonati; 22 tifosi ospiti).