Bari in ritiro dopo il ko con il Lecco. Polito: "Sono l'unico responsabile"

Il Bari non è riuscito a risollevarsi dopo la brutta sconfitta interna contro il Venezia ed è finito ko anche sul campo del Lecco.

Dopo il triplice fischio della gara del Rigamonti-Ceppi, il direttore sportivo biancorosso Ciro Polito è stato l'unico a parlare ai microfoni della stampa e ha annunciato che la squadra andrà in ritiro.

"Sono l'unico responsabile - ha detto il ds ai microfoni di Telebari -. Questo non è il momento delle chiacchiere. Ora andremo in ritiro". Al momento non sembra in bilico la posizione di Pasquale Marino: "Sembrava stessimo trovando la strada giusta, ma ora nessuno di noi è soddisfatto. Ci vuole fame, non l'ho vista. Riflessioni su Marino? Sono io il primo ad essere in discussione. Ora andiamo in ritiro e prepariamo la gara di sabato dove serve assolutamente una vittoria".