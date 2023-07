Il Bari blinda Mattia Maita: rinnovo di contratto fino al 2026

Il rinnovo di Mattia Maita con il Bari era già stato annunciato ufficiosamente nella conferenza stampa del presidente Luigi De Laurentiis tenuta lo scorso 13 luglio, ora però, l'accordo è nero su bianco.

Il club biancorosso, infatti, attraverso una nota ha comunicato di aver trovato l'accordo per il prolungamento del rapporto che lo lega al al centrocampista messinese fino a giugno 2026 con opzione per un ulteriore anno.

Prelevato durante il mercato invernale della stagione 2019-2020 dal Catanzaro, Maita è progressivamente diventato un punto fermo del Bari di cui ha indossato la maglia in 123. Quella che sta per iniziare sarà la sua quinta stagione in biancorosso. Sul calciatore c'era anche il forte interesse del Palermo, oltre che qualche timido interessamento anche dalla Serie A, ma il centrocampista che il 29 luglio compirà 29 anni ha scelto di sposare la causa dei Galletti.