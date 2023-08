Bari-Palermo 0-0: Mignani e i suoi ottengono un punto d'oro in 9 contro 11

Per essere solo la prima giornata di campionato non sono mancate le emozioni nel pareggio a reti bianche tra Bari e Palermo. La gara inaugurale della Serie B al San Nicola è finita 0-0 con i biancorossi che hanno finito addirittura in 9 contro 11 ed è stata ricca di episodi che faranno discutere.

Dopo aver disputato un primo tempo nettamente migliore rispetto all'approccio mostrato contro il Parma nella sfida persa in Coppa Italia, la squadra di Mignani - che già aveva perso Diaw per un problema muscolare al 18' -, a inizio ripresa ha dovuto fare i conti l'espulsione di Maita, decretata da Maresca dopo aver rivisto al monitor un contrasto con Lucioni. Di lì a poco, la situazione per il Bari si è fatta ancora più nera, perché Di Cesare, ammonito per proteste in occasione del rosso a Maita, è stato a sua volta allontanato per doppio giallo fischiato per un contatto in area di rigore su Brunori, giudicato da calcio di rigore.

Fortunatamente per l'esordiente Brenno dagli 11 metri Di Mariano ha spedito alto il pallone che poteva mettere in discesa la partita dei rosanero. Per il Bari da quel momento è iniziata una strenua difesa del risultato, conclusa quasi in 8 per via di un acciacco rimediato da Ménez che era subentrato dopo un'ora di gioco al posto di Nasti. Da rivedere la prestazione del direttore di gara Maresca di Napoli, a cui da un certo momento in poi è sfuggito totalmente il controllo del match. Brividi nel finale sul gol del Palermo al 99' poi annullato per posizione irregolare di Brunori.

Il campionato, così come lo scorso anno, inizia con un pareggio ma è un punto importantissimo per Mignani e i suoi, considerando come si erano messe le cose. Non è arrivata la vittoria, ma la prestazione e il modo in cui il Bari ha voluto conquistare il punto sono di grande incoraggiamento in vista della Cremonese che il Bari affronterà sabato 26 agosto allo Zini alle 20:30. Una partita in cui sicuramente non ci saranno l'infortunato Diaw, gli espulsi Maita e Di Cesare, e forse Ménez.

Bari-Palermo: la cronaca

Nell'undici di partenza messo in campo da Mignani c'è stato l'esordio di Brenno e Diaw, due degli ultimi arrivati. In difesa conferma per Ricci a sinistra, mentre a centrocampo la scelta per completare il reparto con Maita e Maiello è ricaduta su Benali, con Nasti e Sibilli ad affiancare l'ex Monza in attacco.

La gara del San Nicola è iniziata con un immediato sussulto sull'asse Sibilli-Nasti, quest'ultimo lanciato in profondità e provvidenzialmente anticipato da Pigliacelli in uscita. La replica del Palermo, sull'immediato ribaltamento di fronte è stata affidata a un tiro dalla distanza di Vasic, controllato con qualche apprensione da Brenno. Dopo 9' dal fischio d'inizio c'è stata la prima bella trama di gioco del Bari con Maiello per Benali, a sua volta autore di un bel suggerimento per Nasti, con il tiro dell'attaccante scuola Milan respinto da Pigliacelli. Al 12' la squadra di Mignani è stata ancora pericolosa, stavolta con Diaw, autore di un ottimo assist per Sibilli ben appostato a centro area ma poco lucido nella conclusione. Sollecitato nuovamente dopo un quarto d'ora di gioco, Brenno stavolta si è fatto trovare pronto sul tiro dall'interno dell'area di Ceccaroni. Tegola per il Bari, costretto a rinunciare a Diaw già al 18' a causa di un problema muscolare: al suo posto dentro Scheidler. La migliore occasione per i biancorossi è arrivata al 39', una sorta di rigore in movimento fallito da Maita su un'ottima giocata dalla sinistra di Sibilli. Un paio di minuti più tardi è stato Brunori a provare a intimidire Brenno con un potente mancino dal limite dell'area col pallone di poco fuori dallo specchio. Dopo 8' di recupero squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa si è aperta senza sostituzioni per entrambe le squadre e subito con un episodio contestato: Maita, inizialmente ammonito per un intervento in gioco pericoloso su Lucioni, è stato infatti espulso al 52' dopo la revisione al monitor da parte del direttore di gara Maresca, nonostante le veementi proteste della panchina biancorossa. Rimasto in inferiorità numerica con l'intera ripresa da giocare, dopo essere stato costretto nella propria metà campo dal pressing rosanero, Mignani è corso ai ripari con un doppio cambio al 61' inserendo Zuzek e Ménez per Sibilli e Nasti, passando a una difesa a cinque. Al 67', però, c'è stato un altro intervento del VAR, stavolta per verificare un contatto tra Di Cesare e Brunori. Richiamato al monito il fischietto partenopeo ha decretato calcio di rigore per i siciliani sventolando il secondo giallo e quindi il rosso per il capitano del Bari, costtretto a giocare addirittura in 9. Dal dischetto si è presentato Di Mariano che però ha fallito la trasformazione sparando alto. A 5' dal 90' sono entrati anche Edjouma e Pucino per Scheidler e Benali. Durante il nono recupero di minuto del secondo tempo il fortino del Bari è ss

Bari-Palermo 0-0: il tabellino

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali (85' Pucino), Maiello, Maita; Sibilli (60' Zuzek), Diaw (15' Scheidler, 84' Edjouma), Nasti (60' Ménez). A disp.: Frattali, Perrotta, Matino, Bellomo, Faggi, Pucino, Lops, Morachioli. All. Mignani

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi (69' Buttaro), Ceccaroni; Vasic (78' Saric), Stulac (69' Mancuso), Gomes; R. Insigne (78' Soleri), Brunori, Di Mariano (78' Valente). A disp.: Desplanches, Nespola, Jensen, Segre, Nedelcearu, Damiani. All. Corini

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) - Ricci (Firenze)

IV: Grasso (Ariano Irpino)

VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Longo (Paola)

Note - ammoniti Marconi (P), Maita (B), Di Cesare (B), Sibilli (B), Brunori (P), Maiello (B), R. Insigne (P), Ménez (B), Brenno (B). Espulsi Maita (B) al 52' e Di Cesare (B) per doppia ammonizione. Di Mariano (P) fallisce un calcio di rigore al 69'. Recupero: 8', 8'

Spettatori: 22.811 (8.028 abbonati, 265 ospiti)