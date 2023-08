Bari-Palermo 0-0 le pagelle: Vicari e Dorval i migliori, Maita in affanno

Brenno 6,5: Pronti via, fa trattenere il fiato ai suoi nuovi tifosi con un intervento goffo sul tiro dalla media distanza di Vasic. Bravo a non farsi condizionare dall'errore e a rispondere presente quando chiamato in causa, fortunato in occasione del penalty sbagliato da Di Mariano.

Dorval 7: È cresciuto tanto. Ha tecnica ed energia da vendere, doti che tornano utili anche nel concitato finale contro i rosanero.

Di Cesare 5,5: Già ammonito per proteste, il capitano viene beffato dal VAR che lo punisce con l'espulsione dopo il secondo giallo e col rigore contro i suoi. Ringrazia Di Mariano l

Vicari 7: Partita perfetta del centrale romano, sicuro e attento. Dopo il rosso a Di Cesare è lui a comandare le operazioni della retroguardia contribuendo a blindare la porta.

Ricci 6: Mignani lo ripropone nonostante una prova tutt'altro che esaltante contro il Parma, lui ripaga la fiducia facendo bene le due fasi e calando solo nel finale.

Maita 5: È già nel vivo del gioco, in alcuni momenti pare in trance agonistica, a tratti anche un po' nervoso. In avvio di ripresa un suo intervento in ritardo viene punito prima col giallo e poi col rosso, ingenuità che costringe i suoi a giocare l'intera ripresa in inferiorità numerica.

Maiello 7: Il suo recupero è sicuramente tra i fattori per cui si è visto un Bari diverso rispetto a quello sconfitto dal Parma in Coppa Italia. Svolge entrambe le fasi con lucidità ed efficacia risultando preziosissimo per il risultato finale.

Benali 6,5: Mignani lo ripropone da mezzala, ruolo in cui sembra nettamente più a suo agio rispetto a quando gioca da play. Nel vivo della manovra, quando accelera crea problemi agli avversari (85' Pucino sv).

Nasti 6,5: Ottimi movimenti per il 19enne scuola Milan, molto bravo a sfruttare la profondità inseguendo ogni pallone buttato in avanti. Esce dopo aver speso tanto nella ripresa: Dal 61' Ménez 6: In campo per mezz'ora in un momento della partita difficile per esaltare le sue abilità. Termina acciaccato).



Diaw 6: Un quarto d'ora di giocate e movimenti interessanti, poi il problema al flessore che lo costringe al cambio e probabilmente a uno stop di qualche settimana. Dal 18' Scheidler 5,5: Ci mette impegno ma anche in questo caso non riesce a incidere. Dall'84' Edjouma sv.

Sibilli 6,5: Le buone impressioni destate contro il Parma, quando era subentrato nella ripresa, le ha confermate anche contro i rosanero dimostrandosi tra i più propositivi. Peccato per quel pallone calciato male sul bell'assist di Diaw in avvio. Dal 60' Zuzek 6: Dentro per contribuire alla difesa del fortino.

Mignani 6,5: Può sorridere per il riscatto dei suoi dopo la brutta prova col Parma. Il risultato maturato in questo modo può dare quell'autostima che è sembrata mancare nella prima uscita stagionale.

Bari-Palermo 0-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Brenno 6,5; Dorval 7, Di Cesare 5,5, Vicari 7, Ricci 6; Benali 6,5 (85' Pucino sv), Maiello 7, Maita 5,5; Sibilli 6,5 (60' Zuzek 6), Diaw 6 (15' Scheidler 5,5, 84' Edjouma sv), Nasti 6,5 (60' Ménez 6). A disp.: Frattali, Perrotta, Matino, Bellomo, Faggi, Pucino, Lops, Morachioli. All. Mignani 6,5

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Mateju 5,5, Lucioni 6, Marconi 5,5 (69' Buttaro 5,5), Ceccaroni 5,5; Vasic 6 (78' Saric 5), Stulac 5 (69' Mancuso 5,5), Gomes 5,5; R. Insigne 5,5 (78' Soleri 5,5), Brunori 6, Di Mariano 4,5 (78' Valente 6). A disp.: Desplanches, Nespola, Jensen, Segre, Nedelcearu, Damiani. All. Corini 6

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Scarpa (Reggio Emilia) - Ricci (Firenze)

IV: Grasso (Ariano Irpino)

VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Longo (Paola)

Note - ammoniti Marconi (P), Maita (B), Di Cesare (B), Sibilli (B), Brunori (P), Maiello (B), R. Insigne (P), Ménez (B), Brenno (B). Espulsi Maita (B) al 52' e Di Cesare (B) per doppia ammonizione. Di Mariano (P) fallisce un calcio di rigore al 69'. Recupero: 8', 8'

Spettatori: 22.811 (8.028 abbonati, 265 ospiti)