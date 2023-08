Bari-Parma 0-3, le pagelle: Ricci in apnea, Scheidler impalpabile. Bene Morachioli-Sibilli

Brutta prima uscita ufficiale per il Bari, squadra ancora in costruzione che non è riuscita ad evitare la sconfitta contro il ben più rodato Parma. L'avventura in Coppa Italia, in cui l'anno scorso i biancorossi si ritagliarono un bello spazio, è finita ancora una volta contro i ducali che li estromisero già ai sedicesimi, ma questa volta in modo più rovinoso.

Difficile commentare quanto visto in campo, dov'è parso che tra le due squadre vi fosse una categoria di differenza. C'è da sperare che la dirigenza, vista la magra figura, in questi giorni velocizzi il lavoro sul mercato in vista dell'esordio col Palermo di venerdì 18 agosto, per cercare di evitare un'altro inciampo.

I migliori Today

Di Cesare 6: Perdere in quel modo sicuramente non avrà fatto piacere al capitano, per atteggiamento sempre uno degli ultimi a mollare e ad accettare la sconfitta.

Morachioli 6: L'unico nel reparto offensivo a dare la sensazione di poter creare qualche pericolo.

Sibilli 6: Nello scampolo di partita concesso il nuovo acquisto si è messo in mostra con una traversa e giocate intelligenti.

I peggiori Today

Frattali 5.5: Contro la sua ex squadra ha parato ciò che ha potuto ma non è riuscito ad evitare la goleada.

Dorval 5,5: Meno esuberante del solito in fase di spinta, ha mostrato le solite lacune in fase difensiva.

Ricci 5: Tra i più in difficoltà, è stato protagonista di diversi errori, tra cui un sanguinoso passaggio in orizzontale sul quale il Bari ha rischiato l'ennesima imbucata ospite.

Benali 5: In regia al posto di Maiello, ha confermato di avere qualità nei piedi ma troppo spesso ha rallentato l'azione, oltre a soffrire la grande fisicità dei centrocampisti ducali.

Scheidler 5: Sarà rimasto deluso chi sperava di vedere il francese con un piglio diverso rispetto alla scorsa annata. Solo un colpo di testa in avvio di ripresa, per il resto gioca inspiegabilmente lontano dalla porta.

Nasti 5,5: Ha fatto vedere movimenti da punta apprezzabili ma non gli è capitata (o non è riuscito a ritagliarsi) l'occasione buona per far male.

Bari-Parma 0-3: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Frattali 5,5; Dorval 5,5, Di Cesare 6, Vicari 5,5, Ricci 5 (64' Pucino); Maita 5,5 (88' Lops sv), Benali 5, Bellomo 6 (64' Faggi 5,5); Morachioli 6 (76' D'Errico 6), Nasti, Scheidler (64' Sibilli 6). A disp.: Pellegrini, Polverino, Perrotta, Matino, Zuzek, Akpa-Chukwu, Celiento. All. Mignani

PARMA (4-2-3-1): Corvi 6; Coulibaly 6,5, Osorio 6, Circati 6, Zagaritis 6 (46' Ansaldi 6,5); Estevez 6, Hernani 6 (60' Bernabè 6,5); Man 7, Benedyczack 7 (77' Begic 6), Sohm 6,5 (69' Partipilo 6); Bonny 7 (78' Mihaila sv). A disp.: Chichizola, Rinaldi, Balogh, Del Prato, Colak, Haj, Motti, Sits. All. Pecchia.

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Barone - Severino

IV: Arena

VAR: Pezzuto

AVAR: Muto

Marcatori: 8' Benedyczack (P), 34' Bonny (P), 76' Man (P)

Note - ammoniti Zagaritis (P), Benali (B), Estevez (P), Morachioli (B). Recupero: 1', 3'

Spettatori: 12.635 (125 tifosi ospiti)