Coppa Italia | Bari-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il momento del tanto atteso esordio stagionale è arrivato: alle 18 prenderà ufficialmente il via la nuova stagione del Bari, chiamato a voltare definitivamente pagina dopo la dolorosa notte dell'11 giugno in cui il sogno della promozione in Serie A è evaporato a un paio di minuti dal suo coronamento.

Questo pomeriggio i Galletti scenderanno in campo al San Nicola per affrontare il Parma nel match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, primo vero banco di prova della stagione 2023-2024, mentre l'esordio in campionato è atteso per il 18 agosto, sempre in casa ma contro il Palermo.

A dirigere l'incontro ci sarà il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Claudio Barone (Roma 1) e Antonio Severino (Campobasso). Il quarto ufficiale sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, mentre al monitor ci saranno Ivano Pezzuto (VAR) e Oreste Muto (AVAR).

Bari-Parma: i precedenti in Coppa Italia

Le due compagini si sono incontrate anche nella scorsa edizione della coppa nazionale, ai sedicesimi di finale disputati il 19 ottobre 2022: al 'Tardini' vinse il Parma 1-0 (poi eliminato dall'Inter dopo i tempi supplementari agli ottavi). Prima di quella partita ci sono stati altri 6 confronti in Coppa Italia tra Bari e Parma con 4 vittorie dei ducali, un pari e una sola vittoria biancorossa (al secondo turno, il 6 agosto 2017, 2-1 con gol di Calaiò e doppietta di Galano).

Come arriva il Bari

Per stessa ammissione di Mignani quello che affronterà il Parma è un Bari ancora incompleto dal punto di vista della rosa. Tra i pali, in attesa dell'ufficialità del trasferimento del nuovo portiere Brenno, ci sarà Pierluigi Frattali. In difesa Dorval e Ricci dovrebbero essere i prescelti per presidiare le corsie esterne con Di Cesare e Vicari a dare sicurezza al centro. A centrocampo accanto a Maiello in cabina di regia dovrebbero essere impiegati Faggi e Maita, mentre Bellomo potrebbe essere il trequartista che agirà alle spalle di Scheidler e Nasti. Difficile vedere in campo dall'inizio Ménez, non ancora al meglio della condizione fisica. Ancora di meno del francese sono le possibilità di vedere in campo Cheddira, che seppur inserito nella lista dei convocati, è ormai in procinto di passare al Frosinone. Subito disponibile, invece, l'ultimo arrivato Sibilli che partirà dalla panchina ma potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Come arriva il Parma

Pecchia per la trasferta del San Nicola ha lasciato fuori dai convocati Juric e Cobbaut, entrambi interessati da questioni di mercato. Dell'elenco per la sfida coi biancorossi, invece, fa parte il nuovo acquisto Colak, sebbene un suo impiego, in particolar modo dall'inizio appaia quanto mai difficile. Tra i pali ci sarà l'argentino Chichizola, mentre la retroguardia sarà formata da Osorio e Circati al centro, con Coulibaly e Zagaritis ad agire da terzini. A centrocampo Estevez ed Hernani presidieranno la zona di campo davanti alla difesa, mentre i trequartisti alle spalle dell'unica punta Bonny dovrebbero essere Man, Sohm e Benedyczak.

Bari-Parma: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Faggi; Bellomo; Nasti, Scheidler. All. Mignani

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Barone - Severino

IV: Arena

VAR: Pezzuto

AVAR: Muto

Bari-Parma: dove vederla in tv e streaming

I diritti della Coppa Italia appartengono in esclusiva a Mediaset: Bari-Parma, dunque, sarà visibile in tv in chiaro sul canale Italia 1 a partire dalle 18. La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.