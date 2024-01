Bari-Reggiana 0-2, le pagelle: débacle biancorossa non si salva nessuno

Brutta sconfitta per il Bari, piegato 0-2 in casa dalla Reggiana nel match della 22ª giornata di Serie B. Prova negativa della squadra di Pasquale Marino, inconcludente nel possesso palla e poco pericolosa in attacco.

Bari-Reggiana, le pagelle dei Galletti

Brenno 6: Fiamozzi calcia in completa libertà e il brasiliano non può far altro che raccogliere il pallone dal fondo del sacco. Poche responsabilità anche sul gol di Bianco, non contrastato da nessun biancorosso.

Dorval 5: Quando prova a spingere non è mai efficace, soffre le incursioni di Pieragnolo.



Matino 5,5: Partecipa alla dormita sul gol di Fiamozzi. Nel finale prova a riscattarsi con un gol ma la rete viene annullata per fallo di mano.

Vicari 5,5: Non si salva neanche lui dalla giornata storta dei biancorossi.

Ricci 5: Non garantisce la solita spinta a parte un paio di incursioni. Scala male in occasione del vantaggio di Fiamozzi.

Maita 5: Prova negativa del centrocampista, apparso in affanno già nel finale della gara di Ascoli. Resta in campo un'ora senza grande costrutto. Dal 63' Ménez 5: Mezz'ora in campo in cui non si accende mai.

Benali 5,5: Prova a fare del suo meglio, sia nell'organizzazione di gioco, sia in interdizione, ma da solo può fare ben poco.

Edjouma 4,5: Dopo aver fatto intravedere buone cose nell'ultimo periodo, incappa in una prestazione del tutto negativa senza far nulla di utile. Dall'81' Achik: sv

Kallon 5: Non riesce mai ad andare in profondità e a saltare l'uomo. Nella ripresa Marino lo sposta a fare la mezz'ala ma l'esperimento non è di quelli da ricordare. Dal 90' Lulic: sv

Puscas 5: Resta in campo oltre un'ora senza avere un singolo pallone giocabile, anche lui però combina poco. Dal 63' Nasti 5,5: Leggermente meglio rispetto a Puscas.

Sibilli 5: Giornata storta per l'uomo di maggiore estro dei biancorossi, colpito duro alla mezz'ora da una gomitata di Bianco non sanzionata, non preciso come al solito nelle giocate.

Marino 4,5: Aveva reagito stizzito alle critiche per i cambi dopo il pareggio subito ad Ascoli ma anche oggi la sua squadra delude con un palleggio sterile, poco nerbo e pericolosità offensiva pari a zero.

Bari-Reggiana 0-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-3): Brenno 6; Dorval 5, Matino 5,5, Vicari 5,5, Ricci 5; Maita 5 (62' Ménez 5), Benali 5,5, Edjouma 4,5 (81' Achik sv); Kallon 5 (90' Lulic sv), Puscas 5 (62' Nasti 5,5), Sibilli 5,5. A disp.: Pellegrini, Pissardo, Bellomo, Astrologo, Zuzek, Pucino, Acampora, Morachioli. All. Marino 4,5

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi 6; Sampirisi 6,5, Rozzio 6,5, Marcandalli 6,5; Fiamozzi 6,5 (68' Nardi 6), Crnigoj 6, Bianco 6,5, Pieragnolo 6,5 (59' Libutti 6), Antiste 6,5, Melegoni 6 (90'+5 Szyminski sv), Gondo 6 (67' Varela 6,5). A disp.: Sposito, Satalino, Blanco. All. Nesta 6,5

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Fontani - Galimberti

IV: Zanotti

VAR: Meraviglia

AVAR: Cosso